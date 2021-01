Les risques sanitaires de la consommation excessive d’alcool chronique

L’abus d’alcool sur une longue période peut causer ou contribuer à un certain nombre de problèmes liés à la santé physique et mentale, aux relations, au travail, aux finances et à d’autres domaines de la vie. En termes de santé, il a été constaté que l’abus d’alcool expose les personnes à des risques de maladies chroniques à long terme comme le diabète et les maladies cardiaques. Il peut endommager le cerveau de façon permanente et contribuer à la démence. L’abus d’alcool endommage le foie, ce qui peut entraîner des maladies à long terme qui, lorsqu’elles sont graves, ne sont pas réversibles. En fin de compte, l’abus d’alcool peut entraîner la mort, mais il peut aussi être traité.

Alors que certaines personnes peuvent surmonter cette dépendance par elles-mêmes, la plupart des gens ont besoin d’aide. Les programmes de traitement de l’alcoolisme chronique peuvent aider toute personne à arrêter de boire et à prévenir ou inverser nombre de ces effets à long terme.

Voici ci-dessous quelques risques sanitaires liés à l’alcoolisme chronique :

Lésions et maladies du foie

Le foie est l’organe du corps qui transforme l’alcool, et avec une consommation importante d’alcool, il peut être endommagé et malade. La maladie alcoolique du foie se produit par étapes, de la maladie hépatique grasse à l’hépatite alcoolique en passant par la cirrhose du foie. La maladie hépatique grasse peut être inversée en arrêtant de boire ; l’hépatite alcoolique peut être réversible dans une certaine mesure ; et la cirrhose est très grave, ne peut être inversée et est mortelle à moins qu’une transplantation du foie puisse être effectuée.

Au cours d’une maladie hépatique grasse, les cellules du foie s’enflamment et sont endommagées. Il s’agit d’une maladie silencieuse dans la mesure où elle ne provoque que rarement des symptômes perceptibles. L’hépatite alcoolique survient lorsque les dommages et l’inflammation s’aggravent. Elle peut provoquer des signes visibles, comme la jaunisse, la sensibilité de l’abdomen, la fièvre, les nausées, les vomissements, la fatigue et la perte de poids. Toute personne souffrant d’une maladie hépatique grasse ou d’une hépatite devrait arrêter complètement de boire pour aider à inverser les dommages.

La cirrhose survient lorsque les dommages causés au tissu hépatique poussent l’organe à essayer de se réparer lui-même, ce qui entraîne la formation de tissu cicatriciel. Plus le tissu cicatriciel se forme, plus le foie ne peut plus fonctionner normalement. Ces dommages ne peuvent généralement pas être réparés. Si elle est détectée à un stade très précoce, il peut être possible de la traiter et de l’inverser. Il est essentiel d’arrêter de boire pour éviter que les dommages ne s’aggravent.

Les maladies cardiaques

Vous connaissez peut-être les dangers des caillots sanguins et des taux élevés de graisses et de cholestérol dans votre corps. L’alcool rend ces deux phénomènes plus probables. Des études sur les gros buveurs montrent également qu’ils sont plus susceptibles d’avoir des difficultés à pomper le sang vers leur cœur et qu’ils ont plus de chances de mourir d’une maladie cardiaque.

Problèmes du cerveau et du système nerveux

L’alcool affecte les voies de communication du cerveau. Il vous est donc plus difficile de penser et de parler clairement, de vous souvenir de certaines choses, de prendre des décisions et de bouger votre corps. Une consommation excessive d’alcool peut également entraîner des problèmes de santé mentale comme la dépression et la démence. Vous pouvez subir des lésions nerveuses douloureuses qui peuvent persister longtemps après que vous avez cessé de boire.

Anémie

C’est le moment où votre corps ne produit pas assez de globules rouges sains pour faire circuler l’oxygène. Cela peut entraîner des ulcères, des inflammations et d’autres problèmes. Un excès d’alcool peut également vous inciter à sauter des repas, ce qui peut réduire la quantité de fer dans votre organisme.

Cancer

Il existe un lien évident entre la consommation excessive d’alcool et de nombreux types de cancers. L’alcool peut endommager les cellules de la bouche, de la gorge, du larynx et de l’œsophage. Il peut entraîner des cancers du foie, du sein et des intestins. L’alcool peut aider les substances chimiques cancérigènes contenues dans le tabac et d’autres sources à pénétrer plus facilement dans vos cellules.