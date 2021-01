Gaspard de Paris – Une nuit dans les catacombes

Une nuit dans les catacombes est le troisième tome de Gaspard de Paris, la série aux limites du fantastique, de éditions Flammarion. Un roman pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, qui présente une nouvelle aventure pour le petit ramoneur et ses amis.

Gaspard Saint-Georges est un garçon de treize ans, aux cheveux bruns et la langue pendue. Poule moment, il est ramoneur. Ainsi il nettoie les cheminées des riches et se balade sur les toits de Paris. Il aimerait, un jour, devenir un grand écrivain comme Monsieur Alexandre Dumas, Monsieur Jules Verne, ou encore Monsieur Victor Hugo. Le jeune garçon a tant de choses à raconter, il a déjà affronté d’horribles bandits, des tueurs sans pitié et même un savant fou qui voulait devenir le maître du monde. Il a aussi apprivoisé une gargouille, une véritable créature qui vit et habite la butte de Montmartre depuis le Moyen Âge. Dans son entourage, il y a aussi le père Socrate, qui l’a sorti de l’orphelinat.

Pour ce nouveau roman, Gaspard va vivre, avec ses amis, une nouvelle grande aventure. En effet, lors d’un pique-nique, son meilleur ami Dieudonné va être enlevé par une mystérieuse secte. A peine remis, Gaspard, sa gargouille et ses amis, vont devoir enquêter, pour retrouver le jeune mitron, dans les catacombes, un lieu sombre, sale et effrayant. Il va falloir beaucoup de courage aux jeunes héros pour affronter des bandits cagoulés, des rats mécaniques et un serpent géant. Le récit est captivant, très entrainant, avec plein de rebondissements, d’amitié, un peu d’humour et de frayeur. Le texte est bien découpé, avec plusieurs chapitres courts, permettant aux jeunes lecteurs de suivre parfaitement cette nouvelle aventure fantastique, de Paul Thiès et Benjamin Strickler.

Un nouveau roman qui présente une nouvelle aventure pour le jeune ramoneur et ses amis, qui vont affronter de nombreux dangers, pour sauver Dieudonné capturé par une mystérieuse secte.