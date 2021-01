My Beautiful Dark Twisted Fantasy : Le meilleur opus de Kanye West

Dix ans après sa sortie, le cinquième album de Kanye West est classé parmi les grands classiques du hip-hop américain. Composé de 13 titres, ce chef-d’œuvre n’a pas manqué de susciter l’engouement du public. Il faut dire que cette production donne un second souffle à la vie de la célébrité.

Des thèmes délicats et diversifiés

Percutantes et touchantes, les thématiques traitées par le compositeur dans son opus embrassent tous les aspects de sa personnalité. Il y aborde les événements qu’il a traversés au cours de sa reconstruction. Il parle notamment d’amour, de deuil, de célébrité, de santé mentale, d’addiction.

Le chanteur offre un cocktail de sons qui séduit immédiatement ses fans. Présentant des musiques inédites et novatrices, il associe les rythmes puissants à des enregistrements modernes. Pour obtenir cet incroyable mixage, Kanye West collabore avec de nombreux confrères. On retrouve par exemple Nicki Minaj, Rick Ross, Pete Rock et JAY-Z en featuring dans son album.

Une renaissance pour l’artiste

Entre violences, addiction et pornographie, Kanye West a vécu un véritable enfer avant la parution de son disque. Profondément affecté par la disparition de sa mère en 2007, il se livre à un parcours chaotique. Il a cumulé les jeux de casino, paris sportifs et les scandales.

L’incident avec Taylor Swift durant les MTV Awards Music en 2009 a marqué tous les esprits. En proie aux médias, le rappeur s’évade alors au Japon, à Rome puis en Haïti. Il y reste pendant près d’un an. Il s’y consacre à la création d’un style musical authentique et lance son album « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ». Ce dernier apparaît comme la résurrection du chanteur.

Un album qui fait sensation

La production a remporté un immense succès. Largement plébiscitée par la critique, elle a reçu des notes honorables de la part de multiples magazines célèbres. Elle est, entre autres, élue le meilleur album de l’année 2010 par The Times, Rolling Stone et Pitchfork. Récompensée par 3 Grammy Awards, elle a été maintenue 119 semaines dans le top 200 du classement BiIlboard. D’ailleurs, d’après ce que Betway Insider a analysé, elle reste le plus bel œuvre de l’artiste.

Les spectateurs partagent cet enthousiasme. Comptant parmi les disques phares dans le monde entier, MBDTF s’est écoulé à 496 000 copies dès la première semaine de sortie. Il a dépassé le million d’exemplaires au bout de deux mois. Ceci le place en tête des ventes américaines. Aujourd’hui, il affiche 1,7 milliard de Stream sur la plate-forme Spotify.

Une trace indélébile

Si MBDTF fait figure de plus grande invention du producteur, c’est notamment grâce à l’empreinte qu’il a laissée. Cet opus a en effet bouleversé la perception de ce style de sonorité. Premier label de rap à être nommé « meilleur disque hip-hop » par Pitchfork, il popularise ce mode de composition.

S’ensuivent 15 albums hip-hop en tête de liste parmi différents registres artistiques. Par ailleurs, le mouvement du scratch et du beat box ouvre la voie à plusieurs autres musiciens. Auparavant réservés aux adeptes de rock, des personnages comme Tyler, Drake et Kendrick sont devenus des phénomènes internationaux.