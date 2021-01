Les 5 Terres, tome 5, L’objet de votre haine

L’objet de votre haine est le cinquième tome de la saga Les 5 Terres, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de David Chauvel, Andoryss, Patrick Wong et Jérôme Lereculey, paru en janvier 2021, qui prend une nouvelle dimension, avec l’apparition d’une révolte d’étudiants…

Sur un navire, Astrelia est fermement ligotée. Une panthère la ramène à Angleon. Le jour se lève, le roi Mederion se lève également, laissant dans son lit le jeune Terys. Tous deux se partagent le pouvoir et semblent fiers de leurs dernières actions. Cependant, une déclaration va perturber la douce matinée du jeune lion. En effet, il apprend, par la bouche du roi, que des étudiants ont été faits prisonniers, alors qu’ils venaient seulement le rencontrer pour soumettre quelques idées de réformes. Terys n’en revient pas et pense que cela est une énorme bêtise, seulement, le roi a une intuition et demande à son ami de faire la lumière là-dessus. Pendant ce temps, Kara, jeune garde, vient prévenir son amie Cibill que certains étudiants ont été arrêtés, ils sont tous enfermés au palais ! Kara essaie de prévenir à quel point s’en prendre au pouvoir peut être dangereux…

Une fois de plus le récit est très bien découpé, avec plusieurs protagonistes à suivre, différents faits, qui se regroupent plus ou moins. Le plus grand fait est l’action des étudiants qui sont venus demander audience au roi et qui sont enfermés. En effet, Mederion a une intuition et a peur que l’on renverse par la suite, son pouvoir. Aussi, il prend le devant, étouffer l’affaire, quitte à se faire quelques ennemis… Il y a aussi Leina, mère de l’actuel roi, qui tient sa vengeance à travers Astrelia, qu’elle a fait enlever. La bande dessinée est dense, les informations nombreuses, tout comme les personnages, qui continuent de se mettre en place dans cette grande saga fantastique, incroyable et plutôt bien menée. En effet, l’histoire est captivante, pleine de rebondissements, de craintes, d’espoir, d’amour, d’amitié, de cruauté et de morts. Le dessin est toujours aussi bien travaillé, offrant de belles planches à découvrir, ainsi qu’un univers captivant.

L’objet de votre haine est le cinquième tome de la saga fantastique Les 5 Terres, des éditions Delcourt, qui présente la suite de l’histoire d’Angleon, dirigé maintenant par Mederion et Terys, qui doivent faire face à l’apparition d’étudiants en révolte…