Mes chats par Evelyne Dress aux Ed. Glyphe

Les excellentes éditions Glyphe présentent un magnifique ouvrage attachant et intime : Mes chats par Evelyne Dress.

L’argument du livre :

Le meilleur ami du chat, c’est l’écrivain, on le sait.

Evelyne Dress n’échappe pas à la tradition et nous dévoile quelques anecdotes savoureuses sur ses rencontres félines.

« Ces êtres silencieux, tantôt émouvants et sages, tantôt profonds et rebelles, m’ont aidée à panser mes blessures secrètes. Ils méritaient bien que je leur consacre quelques lignes. »

Quelques mots sur l’auteure :

Evelyne Dress est actrice : Et la Tendresse ? Bordel !, réalisatrice : Pas d’Amour sans Amour, écrivain : Pas d’Amour sans Amour, La Maison de Petichet, Les Tournesols de Jérusalem (Prix des libraires de Normandie), Le Rendez-vous de Rangoon.

Pour Les Chemins de Garwolin son cinquième roman, elle est partie du postulat qu’on ne sait rien de la vie de nos parents et qu’en disparaissant ils nous laissent démunis.

Mon avis de lectrice :

Quel plaisir de tenir dans mes mains le dernier ouvrage d’Evelyne Dress : “Mes chats”, paru aux excellentes éditions Glyphe ! Je voue une réelle admiration pour cette femme aux multiples talents, dont le sourire éclatant détient toute la bienveillance de l’humanité.

Bien plus qu’une auteure talentueuse et sincère, Evelyne Dress propose dans ses nombreux ouvrages d’aller à la rencontre d’histoires attachantes remplies d’amour et de vérité. Elle saupoudre ses écrits d’une grande partie de son vécu et de ses expériences, rajoutant une couche d’authenticité dans ces mille-feuilles savoureux que sont ses romans.

Son nouveau livre : “Mes chats” ne ressemble pas vraiment à ses autres écrits, c’est un récit et non pas un roman. Evelyne Dress rédige à la première personne une belle série d’anecdotes sur les chats qui ont marqué son parcours de vie. Malgré que cet ouvrage soit très personnel, le ton chaleureux et sincère de la narration rend cette introspection dans l’éventail de ses émotions extrêmement pudique. Elle réussit ainsi à capter l’attention du lecteur par des histoires si intimes, mais pas du tout intrusives, faisant de cet exercice un tour de force très réussi.

A la lecture de ce magnifique ouvrage, je me suis surprise à imaginer que nous étions confortablement installées autour d’un thé, à l’image de deux amies se racontant des confidences. Je n’ai pas réussi à lâcher le livre tant que je n’avais pas lu le mot fin ! Cela ne m’était plus arrivé depuis bien longtemps…