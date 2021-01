Réglementation des paris en Belgique

Siège de l’Union européenne, la Belgique est reconnue comme un centre de culture et de commerce. Couplé à un PIB élevé, toutes les conditions étaient réunies pour une industrie du jeu florissante en Belgique. Cependant, même si les Belges donnent l’exemple du libre-échange, les autorités locales sont sévères en matière de paris, notamment sous ses formes en ligne. Pour obtenir une licence en ligne, les bookmakers doivent avoir une présence physique en Belgique entre autres aspects juridiques. Même si cette mesure met en avant les sites de paris belges, quelques sociétés étrangères opèrent également sur le marché. Les parieurs en Belgique montrent une préférence pour les bookmakers étrangers car ils peuvent obtenir des cotes plus élevées, des bonus et des promotions plus importants, ainsi qu’un choix plus large de marchés de paris. Nous avons déjà mentionné quelques-unes des réglementations strictes imposées par la Kansspelcommissie, la Commission belge des jeux.

Cependant, selon la loi belge sur les jeux de 2011, avoir une activité physique sous licence sur le territoire belge n’est pas la seule exigence à laquelle un bookmaker doit se conformer. Des règles strictes sur la publicité de toute activité de jeu sont également en place et, lors de discussions récentes, il a été proposé que, quel que soit le canal médiatique, il n’y ait pas de publicité pendant les compétitions sportives ainsi que dans les 15 minutes après ou avant un programme destiné aux mineurs. Si une société de paris sportifs souhaite fournir des services de paris sportifs en ligne à des joueurs belges, elle doit obtenir une licence F1 +. De plus, en plus des exigences légales qu’ils doivent respecter, il y a des frais fixes de 75000 € pour l’obtention de la licence plus des frais annuels calculés en fonction du revenu annuel brut de jeu de la société. Même si à en juger du point de vue d’une société de paris, ces exigences peuvent sembler incommodes; ces réglementations strictes rendent en fait plus difficile pour les autres concurrents d’approcher les acteurs locaux Parier sur les sports les plus populaires en Belgique En ce qui concerne les sports populaires, les paris sportifs Belgique offrent un mélange intéressant. De toute évidence, le football est le sport le plus populaire en termes de couverture et de paris, cependant, il existe différents sports compétitifs et uniques qui sont presque exclusifs à la Belgique. À l’instar d’autres pays européens, le football belge est le roi incontesté du sport avec plus de 60% des revenus totaux des paris.

Parmi les bookmakers licenciés, Unibet be domine le marché du football avec 24% de tous les voorspellingen voetbal. L’une des raisons pour lesquelles le football belge est si populaire parmi les parieurs est leur équipe nationale qui a pris la 3e place de la Coupe du monde 2018. Compte tenu du nombre élevé de personnes utilisant le vélo comme principal moyen de transport, le cyclisme bénéficie également d’une grande attention en Belgique. Bwin be est l’un des bookmakers agréés qui propose plusieurs compétitions cyclistes et marchés de paris pour les parieurs qui souhaitent tenter leur chance dans ce sport.