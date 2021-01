Le clip Anti-Buée VISTAplusplus© à fixer sur les lunettes

La pandémie mondiale de Covid-19 a bouleversé nos habitudes au quotidien. Lavage des mains fréquent, distances de sécurité, port du masque obligatoire. Ces nouvelles habitudes entrainent de nouveaux problèmes auxquels nous n’avions jamais été confronté auparavant. Les autorités sanitaires décrivent le masque comme l’un des meilleurs moyen de se protéger et de protéger les autres contre le virus. Cependant de nombreuses personnes se plaignent du gène occasionné par le port quotidien et prolongé du masque comme les irritations, les problèmes cutanés ou encore la buée sur les lunettes. Un jeune ingénieur a donc imaginé une solution permettant de remédier à tous les problèmes engendrés par le port du masque.

Une invention révolutionnaire ?

Les idées les plus simples sont souvent les meilleures ! Raymond Morelet et Matthias Vanoni ingénieur de profession ont eu l’idée de créer un dispositif anti-buée, faisant office d’aérateur à placer sous son masque. Ce petit dispositif VISTAplusplus© est une pièce de plastique de seulement de 10 grammes, qui une fois installée sous votre masque est en contact avec votre menton seulement. Il permet ainsi de réduire la surface de contact au strict minimum avec votre peau et évite ainsi les phénomènes de condensation ou d’irritation liés au port du masque. Une fois correctement installé, cette petite pièce permet d’optimiser le volume d’air à disposition sous votre masque.

Quels en sont les bénéfices ?

Que ce soit sur votre lieu de travail, dans la rue, les magasins ou même à votre domicile, le clip anti-buée VISTAplusplus© participera à votre bien-être et votre confort en rendant le port du masque plus agréable et supportable. Voici une liste non exhaustive de ses bienfaits :

Limite les irritations.

Evite l’apparition des boutons.

Augmente le volume d’air respirable.

Réduit la condensation et évite ainsi la formation de buée sur les lunettes.

S’adapte parfaitement aux masques, pour un confort optimal.

Limite l’apparition des migraines.

Comment fonctionne le dispositif ?

Le secret de cet aérateur est de permettre une meilleure évacuation de l’air sur les côtés. Il ne réduit pas l’efficacité du masque car les particules projetées frontalement sont bien stoppées. L’aération se fait de façon latérale, ce qui ne gène en aucun cas le bon fonctionnement du masque contre le virus.