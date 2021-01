Je suis en CP – Cahier d’écriture et Cahier de calcul

La collection Je suis en CP, des éditions Flammarion, se complète avec deux nouveaux cahiers d’écriture et de calcul, de niveau 2. Des ouvrages souples, parus en janvier 2021, qui s’appuient sur la pédagogie Montessori, avec l’innovation de l’apport des neurosciences.

Dans les cahiers, les enfants vont pouvoir retrouver une photo de classe des élèves de CP, de la collection. Ensuite, des consignes et informations, pour utiliser au mieux les cahiers, sont à découvrir, pour les parents.

Pour le cahier d’écriture, les élèves vont faire des exercices simples, variés et adaptés, en commençant par les lettres, puis des mots, avant de retrouver un premier bilan. Ainsi, il y a des jours d’exercices et des jours de bilan. L’ensemble est bien rythmé et évidemment progressif. A la fin de l’ouvrage, les enfants pourront écrire les premières phrases.

Pour le cahier de calcul, les exercices sont également simples, adaptés, variés et progressifs. Comme des jeux, les énoncés sont clairs, pour amener les enfants, à comprendre et à réaliser facilement les épreuves. Il y a, là aussi, des jours d’exercices, des jours de bilans et des jours de défis, pour s’amuser, tout en faisant fonctionner sa mémoire. A la fin du cahier, les enfants arriveront à la première centaine et débuteront leurs premières multiplications. Sont à retrouver, également, les solutions aux exercices.

Les cahiers sont bien adaptés aux enfants, permettant de poursuivre l’apprentissage à la maison, à travers des exercices variés, en compagnie des héros de la collection. Il y a des révisions, et une progression par des exercices adaptés, pour apprendre au fur et à mesure, tant pour l’écriture que pour le calcul. La consolidation des acquis est au cœur de ces cahiers, qui permettront aux enfants de poursuivre leurs apprentissages, tout en s’amusant.

Je suis en CP est une collection, des éditions Flammarion, qui poursuit son développement dans le parascolaire, notamment avec ces deux nouveaux cahiers, de niveau 2, pour l’écriture et le calcul, afin de consolider les acquis et continuer à apprendre à la maison.