Ma routine beauté avec HelloBody à base d’aloé véra.

Aujourd’hui, on vous a repéré une routine beauté du tonnerre à base d’aloé vera. Et autant vous dire que vous allez avoir une peau superbe après. Coup de coeur assuré pour la gamme Hydra-Glow d’HelloBody ! Prêt ?

Hellobody, c’est qui ?

HelloBody est une entreprise allemande fondée en 2015 et basée à Berlin, spécialisée dans les produits cosmétiques à base d’ingrédients d’origine naturelle et pour la majeure partie vegan. HelloBody prône la beauté réelle et authentique de la femme. Le but ? Aider les femmes à être elles-mêmes ! Et nous, on adore ça !

La gamme Aloé Hydra-glow, c’est quoi ?

C’est une gamme spécialement conçue pour les peaux normales à tendance déshydratée. Une gamme pensée pour avoir un teint éclatant et une peau qui respire le bonheur ! L’aloé vera est l’ingrédient star de cette gamme. Il est un allié de taille pour son côté repulpant, hydratant et apaisant. Tout pour nous séduire !

ALOE WASH, le gel visage nettoyant (29,99€)

On commence tout d’abord par l’ALOE WASH, qui est un gel (transparent) nettoyant pour le visage extrêmement doux pour la peau. Sans odeur particulière, on n’est pas entêté par un parfum fort.

Le gel nettoyant Aloé Wash élimine pollution, impuretés et excès de sébum en douceur. Il vous suffit de mouiller un peu le visage puis d’appliquer une noisette et de frotter pendant 30 secondes (une minute si vous voulez faire durer le plaisir). Sa texture gel se transforme au contact de l’eau en mousse légère. Puis on rince à l’eau claire ! Pas plus difficile que ça.

Au final, la peau est déjà plus jolie, plus mate, plus uniforme. On voit vraiment la différence avant/après l’utilisation. C’est comme si la peau respirait de nouveau. J’adore l’utiliser !

On prend soin de l’utiliser matin et soir pour bien nettoyer sa peau. Un must have.

ALOE SIGHT, le gel-crème contour des yeux revigorant (29,99€)

Une fois la peau bien nettoyée, on va appliquer l’ALOE SIGHT pour avoir un regard de déesse. OK, j’en fais peut être trop mais pas tant que ça. Le gel-crème contour des yeux, au fil de l’utilisation, a tendance à revigorer le contour de l’oeil.

Les extraits de melon et d’écorce d’arbre à soie stimulent la production de collagène et la circulation sanguine, tandis que l’aloe vera calme la peau délicate du contour des yeux.

Il contient aussi de l’acide hyaluronique, qui aide à minimiser les rides de déshydratation. Ayant tout le temps des poches et des cernes, je vois bien la différence. Le regard est plus reposé, plus frais.

Il suffit d’appliquer un petit point de gel-crème sous les yeux et de masser le temps que cela pénètre. On mettra ensuite sa crème habituelle et une BB crème si le coeur nous en dit !

ALOE NIGHT, la crème de nuit hydratante (34,99€)

Une fois la peau nettoyée, le gel crème pour les yeux appliqué, le soir on prendra soin de mettre une crème hydratante de nuit. En effet, la peau a tendance à se déshydrater plus rapidement la nuit.

Avec sa texture riche, onctueuse et son odeur à tomber par terre (avec une note d’amande), la crème de nuit hydratante ALOE NIGHT aide à compenser la perte en eau de la peau durant le sommeil. Elle contient également de l’huile de noyau de prune, qui aide à nourrir la peau. Tout un programme !

En bref, pas de peau déshydratée qui tire au réveil mais une peau fraîche et repulpée !

Il suffit de l’appliquer sur le visage et le cou, et hop, on ne fait plus rien ! Enfin si, on rêve de notre belle peau à venir et on part au pays de Morphée !

ALOE SLEEP, le masque de nuit hydratant (34,99€)

A raison de 2-3 fois par semaine, on appliquera le masque de nuit hydratant ALOE SLEEP. Il suffit de l’appliquer en fine couche (avec les doigts ou un pinceau) sur le visage. Cela laisse ainsi un fin film qui ne bouge pas la nuit.

Au petit matin, on prendra soin de se nettoyer le visage (avec l’ALOE WASH ou à l’eau claire).

Le masque de nuit hydratant ALOE SLEEP est composé d’eau de concombre hydratante, d’aloe vera et d’huile de noyau de prune pour ses propriétés relipidantes. Pour aider à éclaircir le teint, le masque contient aussi du gingembre blanc. L’odeur est fraiche avec un soupçon d’amande. A croquer on vous dit !

Résultat, la peau est hydratée au réveil !

Avec cette routine complète, vous serez superbe et votre peau divinement douce et hydratée ! Alors tentée ?

