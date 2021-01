Hercule Agent Intergalactique – L’intrus

L’intrus est le deuxième tome de la série jeunesse Hercule Agent Intergalactique, des éditions Le Lombard, parue ce mois de janvier 2021. Une bande dessinée de Vincent Zabus et Antonello Dalena, dans laquelle la réalité actuelle résonne à travers la nouvelle aventure du jeune agent.

Dans le vaisseau spatial de l’école, Hercule et son compagnon Marlon, accompagné de leur professeur, s’apprêtent à sortir dans l’espace. Hercule est mécontent, sa combinaison est trop grande, car il porte celle de son frère. Marlon essaie, avec un humour particulier et maladroit, de lui remonter le moral. Les deux personnages finissent empêtrer l’un sur l’autre. Le professeur se demande comment ces deux énergumènes ont pu faire pour se retrouver en deuxième année… Enfin, ils se retrouvent dehors. Marlon est plutôt mal à l’aise, il a le mal de l’espace. Pendant qu’il tente de s’accrocher et d’avancer, Hercule doit repérer le boitier cassé à réparer. Le jeune agent rassure son professeur affirmant qu’il sera à la hauteur de la mission. Cependant, on lui rappelle gentiment que le boitier qu’il est en train de manipuler n’est pas le bon…

La nouvelle aventure d’Hercule et son ami Marlon fait écho avec l’actualité, entre pandémie et crise des migrants. En effet, la bande dessinée est assez bien écrite, pour apporter, de façon réfléchie, ces deux thèmes actuels dans une aventure, pour les jeunes lecteurs. Nos héros, dans leur école spatiale, vont devoir faire face à une demande d’asile de migrants perdus dans l’espace, ainsi qu’à une crise sanitaire, car une mystérieuse maladie contagieuse, commence à toucher les passagers du vaisseau. Ils vont devoir faire la lumière sur ces mystères et tenter de faire reculer un ennemi qui revient à la charge, car l’école est en grand danger ! Le récit est captivant, bien écrit et très d’actualité, ce qui plaira tant aux jeunes lecteurs, qu’aux parents, offrant une histoire riche, moderne et qui renvoie à notre quotidien, tout en restant distrayant. Le dessin est toujours plaisant, avec un trait vif et fluide, des personnages expressifs et un univers coloré.

L’intrus est le deuxième tome de la série Hercule Agent Intergalactique, des éditions Le Lombard, qui présente une aventure particulière, faisant écho à notre actualité, entre crise des migrants et crise sanitaire, tout en restant une aventure pleine de rebondissements et d’humour.