Sirènes et Vikings T3 – Les humanoïdes Associés 

Ce qui lient les « Sirènes et les Vikings », ce sont les mers, que chacun emprunte pour des raisons différentes. Les uns l’utilisent pour y vivre, les autres n’y sont que passager ! C’est ce qu’exploite à chaque nouveaux tomes, cette série fantasy des Humanoïdes Associés à travers une saga épique et des récits indépendants. Chacun signé par un duo/trio d’auteurs différents et explorant toujours des « sentiments » en opposition.

Le troisième opus intitulé : La sorcière des Mers du Sud. Paru le 6 Janvier 2021 :

Lors d’un pillage près de Séville, les guerriers Vikings ne peuvent repartir sans un présent pour leur “Konungur”. Aussi, dans les bas-fonds du château attaqué, ils découvrent une créature étrange solidement enchainée. Le mariage sera assuré. Elle leur servira de « cadeau » afin d’obtenir la main de la fille du Chef. La créature embarque sur le navire.

Mais, seulement quelques jours après leur départ, l’équipage se retrouve en difficulté. La créature envoute, et charme un des hommes pour se reproduire. Pour leur protection, ils décident de jeter la cage où elle se trouve à la mer pour s’en débarrasser …

Un geste qui fera peser un autre genre de “menace” sur le monde des Mers !!!!

Le point sur la BD :

Comme ces deux autres prédécesseurs, ce troisième opus de « Sirènes et Vikings », aux Éditions Les humanoïdes Associés, se déguste comme un conte Nordique que l’on se raconterait un soir d’hiver au coin du feu ! Marie Bardiaux-Vaïente et Gihef qui se prêtent, cette fois, au jeu du scénario. Le thème choisit est l’amitié « impossible » entre deux êtres venant de mondes différents. Un sujet qui sent bon le romantisme, mais qui tourne vite à la défiance de l’autorité paternelle et maternelle. Le lecteur se laisse porter par cette histoire, plongé « narrativement » et visuellement dans l’imaginaire Scandinave.

L’alchimie entre les deux personnages principaux, est finement retraduite par l’esthétisme précis des graphismes de Livia Pastore, qu’on se régale de voir sur des illustrations en demi pages !

Ma conclusion :

On reste toujours ébahis devant chaque tome de Sirènes et Vikings, chez Les Humanos : et d’une, parce que les illustrateurs choisis nous en mettent toujours plein la vue. Et de deux, parce que les thèmes abordés, même s’ils sont retranscrits dans un monde fantasy, nous laissent toujours dans un moment de rêverie, en refermant le bouquin ! L’exploitation des sentiments sur cette série est un florilège de sensations !!! Jalousie, pouvoir, amitié impossible, tolérance, amour interdit, faux semblants … Le quatrième tome paraît bientôt, Mars 2021 : La vague Invisible clôturera la première partie du cycle !