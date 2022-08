Transformation des cendres en diamants écologiques et sans conflit

Un diamant est une pierre précieuse faite de carbone pur et considérée comme la substance la plus dure au monde. Il est estimé que la formation de diamants naturelle peut prendre des jours, des mois ou même des millions d’années. Après avoir appris le processus naturel pour créer des diamants, la création de diamants est maintenant possible.

Ces diamants synthétiques sont créés à l’aide d’un processus d’application cultivé en laboratoire dans une machine à haute pression et haute température (HPHT) afin d’extraire le carbone présent dans les cendres.

Ce processus permet aux personnes qui ont un être cher défunt d’avoir un souvenir significatif d’eux sous la forme d’un beau diamant funéraire qui a les mêmes caractéristiques qu’un diamant naturel tout en étant respectueux de l’environnement et sans conflit.

Partie 1 – Transformation des cendres en diamant

Perdre un être cher peut être une chose très difficile à gérer. Pour beaucoup de gens, il peut être réconfortant d’avoir un objet matériel qu’ils peuvent emporter avec eux pour toujours et qui leur rappelle leur proche. Et quoi de plus beau qu’un diamant.

Comment les cendres du défunt peuvent-elles être transformées en diamants ?

En termes simples, les diamants sont des atomes de carbone sous pression qui se sont transformés en cristaux en raison de leur exposition à des pressions extrêmes et à des températures élevées pendant un certain temps.

Étant donné que les diamants sont essentiellement constitués de carbone et que 18% du corps humain est également constitué de carbone, les cendres humaines peuvent être transformées en ce que l’on appelle le « diamant funéraire ».

Il y a un certain processus qui doit être suivi afin de créer des diamants avec cendres humaines. Après la crémation du corps, chaque échantillon de cendres doit passer par une analyse chimique.

Étant donné que les diamants ne peuvent être formés que si l’échantillon contient au moins 99% de carbone, les cendres doivent passer par un processus de nettoyage où le carbone contenu dans les cendres est séparé des autres éléments en étant dissous puis éliminé.

Après le processus de nettoyage, les cendres propres sont transformées en un autre état physique qui est le graphite en étant placées dans une chambre où la pression et la chaleur intense sont progressivement appliquées. Ces conditions permettent aux atomes de se lier étroitement de la même manière qu’ils le feraient dans un cadre naturel. En laboratoire, les diamants funéraires sont formés en une semaine.



Où pouvez-vous obtenir des diamants commémoratifs fabriqués à partir de cendres?

Il existe de nombreuses entreprises spécialisées dans la création de « diamants funéraires », mais si vous recherchez une entreprise qui se concentre sur la fabrication de diamants avec cendres humaines certifiés et purs, alors « LONITÉ » est certainement le meilleur choix.

L’entreprise LONITÉ est située en Suisse et a été créée il y a 6 ans. Avec leur expérience dans l’industrie de la bijouterie et des funérailles, ils peuvent faire des diamants avec des cendres humaines de différentes couleurs et de plus grandes tailles.

Les diamants funéraires créés par LONITÉ coûtent entre 1900 € et 2400 € et sont accompagnés des certifications gemmologiques par GIA et IGI qui sont des instituts mondialement reconnus.

Les diamants de crémation sont-ils exempts de conflits et respectueux de l’environnement?

Étant donné que les diamants de crémation sont créés en laboratoire en produisant un environnement contrôlé et en utilisant seulement une quantité modeste de ressources, ils sont considérés comme respectueux de l’environnement et plus écologiques par rapport aux diamants naturels qui ont de nombreux impacts néfastes sur l’environnement, y compris l’érosion des sols, la déforestation et la destruction des écosystèmes.

Les diamants à partir de cendre sont également exempts de conflit, contrairement aux diamants naturels qui sont liés à de nombreuses violations des droits de l’homme (travail forcé, torture et meurtre) ainsi qu’à des guerres civiles et à la violence.

L’extraction des diamants naturels a également été liée aux pratiques d’exploitation des travailleurs qui causent la pauvreté et la souffrance dans de nombreuses communautés où les travailleurs (y compris les enfants) n’ont pas d’autre choix que de travailler dans des environnements dangereux sans formation ou les équipements appropriés.

Partie 2 – Diamant de conflit et processus de Kimberley

Les diamants naturels qui sont extraits dans quelques régions d’Afrique (dans certaines parties de l’Afrique occidentale et centrale) sont appelés diamants du sang ou de conflit en raison du fait qu’ils sont liés à des crimes atroces et à des violations des droits de l’homme (meurtre, viol, exploitation des enfants, etc.). Ces diamants sont également connus pour être vendus pour financer les guerres civiles et les activités des rebelles contre le gouvernement.

Afin d’éviter toutes ces conséquences, le processus de Kimberley a été créé en 2003 par une résolution des Nations Unies, à la suite d’une série de rapports qui ont révélé le lien entre le commerce des diamants et le financement des guerres civiles. L’objectif principal du processus de Kimberley est de contrôler le commerce des diamants naturels et de le rendre plus sûr.

Partie 3 – Diamant sans conflit et écologique

Les diamants naturels nécessitent un processus d’extraction qui est non seulement nocif pour des millions de personnes dans le monde en raison de sa longue histoire de violations et d’exploitation des droits de l’homme, mais qui a également de nombreux effets négatifs sur l’environnement.

Le processus d’extraction pollue le sol, l’eau ainsi que l’air qui entoure la mine, ce qui entraîne la destruction des habitats naturels de nombreuses espèces.

Elle nécessite également de grandes quantités de ressources telles que l’eau, qui est déjà une ressource rare dans de nombreuses régions où se trouvent des mines de diamants.

Quels sont les meilleurs substituts aux diamants extraits naturellement ?

Il existe de nombreuses alternatives aux diamants extraits naturellement qui vous permettent de profiter de la beauté des diamants sans les conséquences horribles attachées aux diamants naturels. Voici les meilleures alternatives.

Diamants cultivés en laboratoire : Les diamants de laboratoire représentent une très bonne alternative. Ils sont identiques aux diamants extraits naturellement à tous points de vue. Ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques et ils sont tout aussi beaux.

Diamants recyclés : Les diamants recyclés sont des diamants qui ont déjà appartenu à quelqu’un et qui sont disponibles à l’achat. Ils représentent un choix durable parce qu’en achetant un diamant qui a déjà été possédé, vous évitez les impacts environnementaux et humains causés par un processus minier plus récent.

Diamant ‘négatif en carbone’ : Les Diamants ‘négatif en carbone’ sont produits de manière à ce que toute la logistique, les opérations et les émissions qui leur sont liées soient neutres en carbone, ce qui en fait une alternative plus éco-responsable.

Conclusion

Les diamants de crémation représentent une façon merveilleuse et originale d’honorer le souvenir d’un être cher défunt. En transformant leurs cendres en un beau diamant, vous pourrez en garder un morceau partout où vous allez. Pour recevoir l’un des diamants funéraires de la meilleure qualité et les plus purs du marché, visitez le site Web de LONITÉ et apprenez-en plus sur la façon d’obtenir l’un de leurs diamants de crémation purs et magnifiques: https://lonite.fr/fr/entreprise.html