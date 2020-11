Offrez pour Noël le coffret Weleda à la grenade bio

Noël c’est maintenant dans quelques jours. Et pourtant, vous n’avez pas encore combler tout le monde.

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir l’un des coffrets de la marque Weleda, celui à la grenade bio.

Autant vous dire d’avance que nous avons été charmé ! A vous de le découvrir à présent.

Weleda, la marque depuis 1921

C’est au cœur d’Arlesheim et de Schwäbisch-Gmünd, petits villages suisse et allemand, que Weleda a choisi de naître et de se développer en 1921. Weleda propose une approche novatrice de la santé. Prenant en compte les correspondances profondes entre l’homme et la nature, Weleda privilégie le soin de l’être humain dans sa globalité grâce à des médicaments issus des trois règnes de la nature (minéral, végétal, animal) qui stimulent les forces d’autoguérison et aident l’organisme à restaurer ses équilibres dans le respect de ses rythmes et processus physiologiques individuels.

Les bienfaits de la Grenade

La grenade cache un secret : celui de la vitalité. Avec sa multitude de graines enrobées d’une pulpe juteuse couleur rubis, chaque grain contient une huile précieuse qui exerce une action anti-oxydante. Parce que la peau à partir de 40 ans a tendance à devenir moins ferme, Weleda l’a choisie pour

permettre aux femmes d’épanouir leur beauté. Les soins à la Grenade accompagnent la peau de plus en plus exigeante à partir de 40 ans grâce à de précieuses substances régénératrices, qui la raffermissent et atténuent les rides. Alors pourquoi passer à côté ?

Nous avons donc eu le plaisir de découvrir le coffret Weleda à la grenade Bio. Il contient 3 produits : La crème de douche éveil des sens, l’huile régénératrice et la crème régénératrice, le tout bien évidemment à la Grenade ! Le coffret sera parfait pour les mamans et pour toutes les personnes qui adorent prendre soin d’elle !

La crème de douche éveil des sens à la grenade (200ml)

Mais quel divin parfum ! J’ai adoré me doucher avec cette odeur enivrante. Que du bonheur. La crème de douche est enrichie en huile de sésame bio et en huile de pépin de grenade bio, ce qui tend à préserver l’hydratation naturelle de la peau. Pas de peau de croco en perspective ! Elle est aussi composée de santal, de davana et de vanille. Cette combinaison invite à l’éveil des sens et on se sent littéralement enveloppé par ce parfum. On kiffe en bref.

L’huile régénératrice à la Grenade (100ml)

Pour continuer à voyager, on utilisera pprès la douche l’huile régénératrice. Vous pouvez aussi l’utiliser le soir il n’y a pas de souci. Reste à savoir quand vous craquerez pour l’utiliser ! Avec son flacon pompe, on dose facilement. Et pas besoin d’en mettre beaucoup pour faire tout le corps !

L’huile régénératrice a plusieurs bienfaits : elle permet de raffermit, de régénèrer la peau tout en ayant une action anti-oxydante. Ainsi, l’huile active le renouvellement cellulaire et retarde les manifestations du vieillissement cutané. Idéale pour les peaux fragilisées soumises aux facteurs de vieillissement prématuré (tabac, stress, pollution, UV…) Un combo gagnant parfait pour les personnes voulant prendre soin activement de leur peau. Pas grasse, elle pénètre rapidement et laisse un doux sillage de grenade, de néroli et de bois de santal . Vous ne vous en passerez plus à coup sûr.

La crème Main régénératrice à la Grenade (50ml)

Avec les mêmes actions bienfaisantes que l’huile régénératrice précitée, on prendra plaisir à se mettre la crème pour les mains. La crème pénètrera rapidement, sans laisser de film gras ! Et ça, c’est un vrai plus. Cette crème contient de l’huile de pépin de grenade bio mais aussi de l’huile végétale bio de sésame et de tournesol. Elle est aussi enrichie de beurre de karité (pour un côté tout doux des mains mais surtout pour prévenir le dessèchement de la peau). On l’a adopté assez rapidement, elle fait désormais partie intégrale de notre rituel beauté du soir.

Le coffret, une édition limitée !

Le coffret à la grenade bio contenant 3 produits est actuellement en édition limitée pour Noël, alors profitez en rapidement ! Vous pourriez aussi craquer pour le coffret Skin food contenant un soin réparateur, un baume pour le corps et un baume à lèvre, à moins que le coffret à l’arnica bio vous fasse de l’oeil. Mais n’attendez pas trop longtemps pour craquer !

Les coffrets sont uniquement disponibles sur l’eshop de la marque : https://www.weleda.fr/