Bigard, Xau, Altearah : 3 idées cadeaux pour Noël

Noël c’est dans moins de 40 dodos, donc il ne va pas falloir trainer avec les demandes au Père Noël ! Avec le confinement, il est assez difficile de chiner dans certains magasins. Trouver le cadeau idéal devient donc un véritable casse tête ! Pas de souci, à la rédaction, on vous donne une première sélection d’idées cadeaux.

Pour le passionné d’humour : Le Dictionnaire Bigard Français de Jean Marie Bigard (Hugo et Image, 14,95 €)

Avis aux fans de Bigard, il revient pour notre plus grand bonheur. Après ““les trucs qui (nous) gonflent“, Jean Marie Bigard revient aux éditions Hugo et Image avec “Le dictionnaire Bigard Français “. Et autant vous dire ça décoiffe grave !

Vous cherchez à traduire un mot, une expression, une situation ? C’est moderne, c’est raffiné, c’est LE nouveau Bigard illustré ! A quoi va vous servir ce tout nouveau dico flambant neuf ? Vous permettre de comprendre réellement le sens des mots. Car oui, ils ont forcément un sens que vous ne connaissiez pas !

Mais aussi à comprendre tout avec des blagues digne de Bigard, et surtout sans aucun filtre. Enfin si, celui de Jean Marie Bigard évidemment !

On aura des définitions comme “M comme moule : moule touffue, soirée foutue” ou encore “T comme Trac : laxatif puissant qui commande directement aux sphincters sans passer par le cerveau”. Le tout savamment illustré à la Bigard. De quoi avoir des barres de rire pendant des heures (tout en s’instruisant bien évidemment !)

Avec une explication de 200 mots et expressions à la Bigard, vous passerez à coups sûr un excellent moment.

Pour celui qui aime spéculer : XAU, la vodka qui vaut de l’or (359€)

On est sur un cadeau très spécial pour les grands amateurs de vodka mais pas que ! Mais qu’a la vodka XAU de plus qu’une autre vodka ?

Après 3 ans à la découverte des vignobles français, Sergio Diovisali et Cédric Cornélissens, deux belges, créé en janvier 2020 la vodka XAU. Issue d’une sélection des meilleurs blés français associée à l’eau pure des Vosges, la vodka XAU est un produit 100% artisanal venant de Bourgogne.

Son petit plus surtout c’est son emballage, ce flacon en forme de lingot qui est en effet … en or 24 carat ! Et c’est cela qui fait toute sa spécificité ! On peut alors se faire plaisir (avec modération) en buvant la vodka et en gardant le flacon pour, qui sait un jour, le revendre.

Au prix de l’or qui grimpe en flèche, cela semble aussi être un excellent investissement pour l’avenir. Et avouons-le, qui n’a jamais rêvé d’avoir un petit lingot d’or chez soi ? Ici ce n’est plus l’ivresse qui compte mais bien le flacon.

Pourquoi le nom XAU ? Il s’agit tout simplement du code qui désigne l’or sur le marché des changes ! Un bien bel hommage à l’or et à la vodka sur ce coup.

Aujourd’hui, 1400 bouteilles de 50 centilitres sont disponibles en édition spéciale et limitée en France. La vodka XAU est commercialisée sur internet et dans des réseaux de distribution (cavistes, hôtels), au prix conseillé de 359€ TTC.

A votre santé

Site de XAU : https://xau.vodka

Pour le fan d’aromathérapie : Altearah, Bulle de Pureté

Altearah a un concept orignal, il associe les couleurs et les actifs bienfaisants des huiles essentielles. Ainsi la méthode de soins est basée sur les vertus de l’aromathérapie, l’olfactothérapie et la chromothérapie. Les produits bio sont également déclinés en émotions, couleurs, inspirants pour le corps et l’esprit.

Mais pour se sentir bien dans son corps et son esprit il faut aussi se sentir bien chez soi ! C’est sur cette idée que la gamme Bulle de pureté a été créé. La gamme est composée de 3 produits à vaporiser : Pureté (Blanc), Oxygène (vert émeraude) et Réparation (Argent).

Le but ? Purifier entièrement sa maison au travers des huiles essentielles. Pureté sera à vaporiser en premier près de l’entrée, des manteaux et des vestes pour détoxifier, nettoyer et vitaliser, purifier et régénérer le corps et l’esprit. Ensuite, il faudra utiliser Réparation (Argent) pour combattre la nervosité. Puis terminer par Oxygène (vert émeraude) pour se relaxer et reprendre son souffle.

Tout un programme bien-être en perspective qui fera le bonheur des fans d’aromathérapie Noël et tout le reste de l’année.

Site d’Altearah : https://www.altearah.com/fr/