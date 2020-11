Routes mythiques – Calendrier 2021 – Editions Hugo & Cie

L’année 2021 va débuter avec le dépaysement et l’envie d’évasion, avec la collection de calendrier des éditions Hugo & Cie. Des voitures et motos d’exception, des véhicules de légende et des routes mythiques, vont embellir 2021.

En effet, des agendas, calendriers et éphémérides, pour l’année à venir, 2021, sont à découvrir, à travers la passion des moteurs et l’envie d’évasion. A poser sur le bureau ou à accrocher au mur, les ouvrages sont multiples et de toutes tailles, afin que chacun trouve son bonheur.

Pour la nouvelle année qui s’annonce, France Net Infos a choisi le calendrier Routes mythiques, la Panaméricaine, ou autoroute transaméricaine. Un grand calendrier mural, à spirales, avec vingt-quatre photographies à découvrir. En effet, les douze mois de l’année sont divisés en deux, afin de faire découvrir un peu plus cette route mythique. De jolies vues, offrant un beau panorama, avec des clichés qui montrent principalement des espaces naturels somptueux, où passe cette transaméricaine. Les paysages et décors sont somptueux, incroyables, fabuleux, donnant l’envie de parcourir à notre tour cette Panaméricaine, cheveux au vent. De jour, de nuit, en montagne ou au bord de l’eau, les photographies sont époustouflantes, saisissantes et captivantes.

Les belles photographies prennent une très grande partie du calendrier, pour profiter de leurs couleurs, leur intensité. En bas, un liseré présente la moitié du mois, première quinzaine ou deuxième, avec les jours de la semaine et les numéros. Des couleurs différentes permettent de repérer facilement les week-ends et les jours fériés. Des annotations viennent compléter l’ouvrage, apportant des informations sur la prise de vues, le lieu présenté.

Routes mythiques est un calendrier 2021 somptueux et dépaysant, des éditions Hugo & Cie, présentant vingt-quatre photographies de la Panaméricaine, à travers des paysages magnifiques, somptueux, saisissants, incroyables… Une idée de cadeau à s’offrir ou à offrir, pour cette fin d’année festive.