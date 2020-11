Département des Kauchemars – Le défi des rêves

Le défi des rêves est le deuxième tome de la nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Nathan, Département des Kauchemars. Un livre d’Yves Abours et Miss Paty, paru en octobre 2020, qui présente une nouvelle aventure pour Nico et ses compagnons.

Une assiette de spaghettis bolognaise vola et atterrit dans la figure de Bouglione Mascarpone, le directeur du département des rêves. Nimonde Berzard, le directeur du département des Kauchemars, était en colère. Les clients du restaurant étaient rapidement partis, dès le début de la bagarre. Bouglione Mascarpone demanda à un serveur, tout en s’essuyant le visage avec la manche de son beau costume, un plateau d’oursins bien aiguisés. Pendant ce temps, dans la cuisine, tous s’affairaient pour préparer ce que les deux clients demandaient. Un autre serveur annonça qu’il fallait le potage du chef brûlant ! Nimonde Berzard s’empara rapidement de l’assiette, affirmant que c’était pour lui, avant de l’envoyer valser en direction de son adversaire.

L’histoire débute de manière mouvementée et plutôt amusante. L’équipe va devoir tourner un rêve, suite à un pari ! Nico et les comédiens vont devoir revoir leur façon de faire, pour éviter les catastrophes. Tout le monde manque d’idées ! Il va donc leur falloir infiltrer le département des rêves… L’aventure est drôle, pleine de surprises et de rebondissements, offrant un récit amusant et captivant. Les jeunes lecteurs sont ravis de retrouver ces personnages attachants et drôles, et cet univers fantastique, qui vient mettre en lumière les cauchemars. La lecture est plaisante, plutôt bien découpée, en plusieurs chapitres, avec de jolies illustrations qui viennent apporter une dynamique immersive aux enfants.

Le défi des rêves est le deuxième tome de la série Département des Kauchemars, des éditions Nathan, un roman, pour les enfants dès 8 ans, qui invite à découvrir une histoire fantastique, entre rêves, cauchemars et humour.