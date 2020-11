Amulette – Jeux d’imagination fabriqués en France

Amulette est une marque française de jeux, qui depuis 20 ans propose des jeux d’imagination, des jeux créatifs, des jeux d’imitation et des jeux éducatifs. Pour ce Noël, la marque propose un nouveau coffret « Si j’étais la maîtresse ».

Amulette, marque française de jeux, qui depuis 2000 propose aux enfants de découvrir de fabuleux coffrets, les invitant à endosser les rôles de maîtresse, vétérinaire, chef… Les coffrets rassemblent un contenu riche, avec une thématique proche du quotidien des enfants, ou de leurs rêves. Ils vont ainsi avoir de la matière pour jouer, s’exprimer, imaginer, réinventer tout un monde. En toile de fond, dans ces coffrets, il reste quelques valeurs simples, telles que l’éducation, la culture, l’envie d’apprendre et le partage. Mais surtout, fidèle à ces valeurs, la marque fabrique ses jeux en France.

Pour ce Noël, France Net Infos vous présente le coffret « Si j’étais la maîtresse », pour inventer l’école de ses rêves. Un jeu d’imagination, pour les enfants à partir de 6 ans, qui se compose de 24 livres de classe miniatures, de 16 dictées et 40 copies de contrôle, de 4 petits cahiers, d’un livret d’appel, de 2 petites planches de bons points et images, d’un emploi du temps, d’un menu de cantine, d’une carte du monde, d’une ardoise avec deux craies, deux crayons à papier et une photo de classe. Le jeu offre donc plus de 80 accessoires pour pouvoir jouer à la maîtresse, présentant donc un coffret très complet, avec plein de détails qui feront la différence.

Les enfants vont pouvoir facilement, avec tous ces accessoires, au plus proche de la réalité, s’amuser et s’émerveiller à jouer la maîtresse. Le jeu est éducatif et amusant, adapté aux enfants, pour qu’ils puissent s’imaginer une vraie vie de classe, avec leurs poupées et peluches. Tous les accessoires sont détaillés, de qualité et miniaturisés, avec des livres de français, maths, géographie, histoire, sciences, ou encore poésie, pour faire de véritables leçons. Il y a aussi des petits cahiers pour les exercices, comme des copies de contrôle à rédiger ou à corriger, dans différentes matières. Tous ces accessoires immergent totalement les enfants qui laissent libre leur imagination ou revivent leur journée d’école, à travers un jeu captivant, que tous les bambins aiment.

« Si j’étais la maîtresse » est un coffret revisité, pour cette fin d’année, un jeu d’imagination, de la marque française Amulette. Une boîte complète, avec plus de 80 accessoires, pour avoir tout en main, pour s’amuser à faire la classe à la maison, entre poupée et peluches, avec cahiers, livres, leçons, photo de classe, mini-tableau… Un cadeau superbe, pour les enfants, à retrouver au pied du sapin de Noël.

