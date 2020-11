Comment en finir avec les ransomwares ?

Les progrès dans le domaine de l’informatique en général et de l’internet en particulier ont fait naitre plusieurs services tels que la vidéoconférence, le mail, etc. L’audience d’internet étant grandissante, certaines personnes dans le but de perturber la quiétude des internautes mènent des activités illicites. Les ransomwares font partie des moyens les plus utilisés. Cependant, des personnes aguerries s’attellent à proposer des solutions pour nous protéger. Ensemble dans cet article nous découvrirons le ransomware, et comment y remédier.

Ransomware : qu’est-ce que c’est ?

Le ransomware est une forme de malware (logiciel malveillant) qui accède aux données de l’utilisateur sans qu’il se doute de quoi que ce soit. C’est une menace importante dans le domaine de la cybercriminalité.

Comment fonctionne le ransomware ?

Généralement, il consiste en la prise de contrôle partielle ou totale de votre outil informatique (ordinateur ou téléphone) pour vous créer des dommages. Il verrouille votre outil et crypte vos données jusqu’au moment où vous satisferez les demandes de vos ravisseurs. De peur de perdre vos données (photos de famille, fichiers professionnels, diplômes, etc.), vous vous sentirez dans l’obligation de céder.

Quels sont les moyens de transfert du ransomware ?

Les ransomwares sont conçus de telle sorte que c’est vous-même qui vous causez vos ennuis. Il est possible que vous receviez un ransomware par le biais des pièces jointes qu’on vous envoie souvent dans les mails ou dans les spams, des programmes infectés, en visitant des sites web compromis, lors de vos téléchargements ou encore par les publicités sur internet. Quel que soit le système d’exploitation de votre outil (Windows, Mac OS, Linux, Android, etc.) vous n’êtes pas à l’abri du danger.

En effet, ils sont souvent de types cheval de Troie et sont très efficaces. Cela est dû au fait qu’ils arrivent à s’adapter à leur hôte, voire modifier leur apparence en vue de passer outre les résistances de leurs hôtes. En sécurité informatique, on parle de modification de code source.

Comment se protéger des ransomwares ?

Dans la lutte contre les ransomwares, plusieurs moyens se sont révélés efficaces. Au nombre de ceux-ci, on peut énumérer :

La création régulière de sauvegarde : ceci vous permet de ne pas stresser lorsque vos données sont corrompues, endommagées ou inaccessibles ;

Installer les mises à jour et les correctifs : ceci aide votre outil en matière de performance et le prépare aux éventuelles attaques ;

Protéger votre outil contre les sites web dangereux ;

Faire une analyse de domaine avant de se rendre sur un site ;

N’ouvrir que les pièces jointes d’expéditeurs connus ;

Éviter l’utilisation de l’assistance à distance ;

Utiliser des logiciels spécialisés dans la protection contre les ransomwares.

Altospam, la solution contre les ransomwares

Plusieurs logiciels protègent contre les ransomwares. De tous, le logiciel anti-spam Altospam fait la différence. À lui seul, il intègre plusieurs services tels que : antispam, antivirus et anti-ransomware. Il bloque jusqu’à 99,8 % des spams, neutralise les virus, bloque les publicités. Altospam est le fruit d’une combinaison de 16 technologies antispam, de 6 antivirus, etc. Aussi, il est accessible à tous (entreprises, particuliers, etc.) et répond à divers besoins.