Rugby – Le retour en force du XV de France

La renaissance du XV de France, voilà comment on pourrait nommer la saison de l’équipe de France de rugby pour cet exercice 2020. En effet, l’équipe de Fabien Galthié a fait énormément de progrès et a terminé à la deuxième place, à égalité de points avec l’Angleterre. Une étape importante pour la reconstruction du rugby tricolore.

Entre joie et peines, les sentiments des rugbymen français sont difficiles à percevoir. Revenus de très loin après un long passage à vide, les Bleus ont réalisé un tournoi des VI nations incroyable avec 4 victoires et 1 défaite seulement. Les victoires sont éclatantes, notamment contre l’Angleterre au Stade de France en février 2020 (24-17) lors de la 1ère journée du tournoi, puis face à l’Italie (35-22) et le Pays de Galles (23-27) à Twickenham. Le seul hic pour le XV du coq est, assurément, la défaite face à l’Écosse juste avant le confinement mondial (28-17) à Glasgow. Si la France s’est bien reprise pour terminer en beauté le tournoi (35-27 face à l’Irlande, l’Angleterre a fait le travail, de son côté, pour remporter le trophée.

Il faut dire que le XV de la Rose est, historiquement, la plus grande équipe de la compétition, comme le rapporte une infographie publié par le site de paris en ligne bwin. Étant l’une des deux seules nations – avec l’Irlande – à ne jamais avoir reçu la cuillère en bois pour avoir terminé dernière, l’Angleterre compte 13 grands chelems au total (5 victoires lors du tournoi). À l’inverse, la France est l’équipe la plus difficile à battre puisque les trois tête-à-tête des Six Nations avec la marge moyenne gagnante la plus petite impliquent toutes les Français.

Pour les Bleus, cette deuxième place représente le meilleur résultat depuis 9 ans maintenant. Le travail de Fabien Galthié est évidemment à souligner, lui qui a récupéré une équipe de France à la peine depuis Marc Liévremont (parti en 2011). Pour ce faire, le sélectionneur a pu compter sur l’excellent Virimi Vakatawa pour dynamiter l’attaque. Le joueur d’origine fijdienne est âgé de 28 ans et s’est clairement imposé comme la première menace offensive des Bleus ces derniers mois. Galthié a aussi eu un rôle important pour impliquer tout le groupe durant ce VI Nations : le coach a banni le terme de remplaçants et préfère appeler les entrants comme les « finisseurs ». En clair, chacun a son rôle à jouer, qu’il soit parmi les titulaires ou les remplaçants, et peut apporter sa pierre à l’édifice pour arracher la victoire. Et cette nouvelle approche a fonctionné puisque le groupe vivait très bien durant toute la compétition.

L’état d’esprit des Bleus a changé et poursuit ce qu’on avait pu voir de bien durant la dernière Coupe du Monde. Dorénavant, Galthié doit espérer réitérer cet exploit avec l’équipe et poursuivre cette superbe bonne ambiance actuelle dans les futures échéances des Bleus. Réponse dès le mois de février 2021 pour la France avec la première journée de cette nouvelle édition du tournoi des VI Nations, avec, on l’espère, du public dans les stades pour féliciter ce retour en force.