L’impact de l’investissement privé étranger sur l’économie bangladaise

Dans les premiers temps, toutes les usines ont été nationalisées peu de temps après l’indépendance du Bangladesh en 1971. Des industries inefficaces et liées aux pertes ont existé entre 1972 et 1978. Cela a déclenché une pression politique massive et contraint le gouvernement à privatiser lentement les industries nationalisées entre 1979 et 1985. et adopter une stratégie plus efficace sur le marché.

À cette époque, il n’y avait pas de diaspora bangladaise pour envoyer de l’argent à Bangladesh. De plus, il n’y avait personne pour attirer les investissements vers le Bangladesh.

Le Bangladesh n’était pas sûr de l’objectif de l’IED avant 1980, comme d’autres pays en développement, et plusieurs restrictions ont été imposées à la dissuasion de l’afflux d’IED.

Mais le Bangladesh a finalement été contraint de suivre l’exemple d’autres pays en développement et de prendre des politiques pour faciliter les entrées d’IED dans le pays parce qu’il n’avait pas la capacité financière interne et une faible croissance économique. L’IED a été considéré comme un outil puissant pour la croissance économique, la création et l’emploi.

C’était une source de ressources et un moyen de promouvoir le transfert d’informations. Pour remédier à l’insuffisance de la capacité financière intérieure, le Bangladesh a adopté la loi sur l’investissement privé étranger en 1980 pour encourager l’IED.

Cette loi protégeait les investisseurs étrangers contre l’expropriation et assurait en outre le rapatriement intégral des bénéfices et des capitaux. En outre, il garantissait l’égalité de traitement des investisseurs locaux et étrangers et accordait 5 à 7 ans d’exonération fiscale aux entreprises étrangères. L’intention derrière la libéralisation de l’IED était d’encourager la croissance économique, d’augmenter l’emploi et de créer une nouvelle source de capitaux indispensables.

Impact sur l’économie:

L’IED conduit positivement à une augmentation des importations et des exportations et, selon les deux facteurs, peut soit stimuler soit détériorer la balance commerciale du pays. Cependant, avec un impact positif sur le compte financier des entrées d’IED, l’effet de premier tour de l’IED est plus susceptible d’être positif sur la balance des paiements du Bangladesh.

L’IED joue depuis longtemps son rôle dans l’économie du Bangladesh. Pourtant, on peut se demander si la position est efficiente ou efficace en raison de la tendance fluctuante de cette économie. Là encore, les IDE sont inférieurs à ceux des pays voisins et régionaux.

En comparaison avec les autres pays touchés, le flux d’IDE n’est pas aussi satisfaisant. Dans l’économie du Bangladesh, les IDE jouent un rôle dominant dans l’accélération du PIB, des exportations et des investissements nationaux, accompagnés d’une croissance économique mondiale.

Par conséquent, un pays en développement comme le Bangladesh doit prendre des mesures efficaces pour empêcher les investisseurs étrangers potentiels de leur permettre d’investir leur capital dans une atmosphère amicale. Ils devraient avoir le sentiment que leur position dans le domaine des affaires au Bangladesh est respectueusement respectée.

Une réglementation favorable doit donc être assurée, la procédure administrative rationalisée, la motivation à investir et l’élimination des inefficacités bureaucratiques. Le Bangladesh devrait promouvoir les moyens de transfert d’argent comme ACE Money Transfer pour promouvoir les entrées de fonds.