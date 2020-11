À cheval !, tome 7, Les rênes du salon

Les rênes du salon est le septième tome de la série pleine d’humour À cheval !, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Laurent Dufreney et Miss Prickly, parue fin octobre 2020, qui invite à changer d’ambiance, en se rendant à la foire équestre.

De bon matin, tous les équipés sont réveillés. Une jeune femme explique aux autres personnes qu’il va falloir répartir les chevaux en fonction des listes qu’elle a donné. Il faudra également penser à prendre les équipements de chacun des pensionnaires du centre équestre. Kara se demande pourquoi ils ont été réveillés au milieu de la nuit. Noisette affirme que les humains doivent sûrement les emmener en concours. Cookie, lui, espère seulement qu’ils aient pensé au petit-déjeuner ! Kara est surprise de voir Smoussi dormir en marchant. Bijou est tellement épuisé, qu’il demande à Kara de se taire, afin qu’il puisse, lui aussi, réussir à dormir tout en marchant, mais il doit se concentrer ! Flash arrive d’un seul coup, bousculant tout le monde et réveillant Bijou. Le cheval est tout excité à l’idée de partir en concours, il sautille partout, répétant à tous qu’ils partent en concours !

Les adorables équidés sont à retrouver dans un nouvel album plein d’humour, pour les suivre dans de nouvelles aventures hippiques et épiques ! C’est de bon matin que débute leur nouvelle aventure, avec chacun à leur manière de se préparer pour ce grand départ, pour une foire équestre. Certains des adorables personnages sont perturbés, tandis que d’autres se font très bien à ce nouvel environnement. L’occasion de découvrir un nouveau lieu, de nouvelles personnes et chevaux, à travers des gags d’une page. Les scènes offrent des situations cocasses, entre Cookie qui cherche toujours à manger, Flash qui a du mal à se contenir, Xanax qui ne veut que la paix, entre autres. Les dialogues sont également succulents, offrant de bons moments de rires. Le dessin est toujours aussi plaisant, doux, fin, expressif et coloré.

Les rênes du salon est le septième tome de la série humoristique À cheval !, des éditions Delcourt. Une bande dessinée où l’on retrouve avec plaisir les équidés du club hippique, pour une virée à une foire équestre, pleine de situations improbables et drôles.