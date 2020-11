Sentosphère – Des coffrets créatifs à offrir

Sentosphère, créateur et fabriquant de jouets français, offre depuis 1989, des coffrets uniques et beaux, pour l’éveil des enfants. Une gamme de produits très complète, qui s’enrichit chaque année, pour le plus grand plaisir des enfants, à travers des jeux et coffrets créatifs.

La marque française Sentosphère continue d’éveiller et d’émerveiller les enfants, petits et grands, avec une gamme complète de jeux d’éveil des sens, jeux de société et coffrets créatifs, fabriqués en France. Pour ce Noël, des nouveautés sont à découvrir et à offrir, comme le coffret Patarev Noël ou encore le coffret Sablimage Papillons.

La boîte Patarev Noël invite les enfants à participer à la décoration de Noël, à travers un coffret complet, pour réaliser des boules de Noël et une belle couronne. La boîte se compose de cinq pots de 30g de Patarev, d’un petit couteau, de deux tubes de glitter doré et nacré, de huit supports de boule, de huit boules en polystyrène, d’une couronne en polystyrène de 15cm de diamètre et d’une notice.

Le coffret est spécialement conçu pour les fêtes, afin de créer de jolis décors faits main. L’activité suggérée est assez simple, pour les enfants à partir de 7 ans, afin de réaliser une couronne et des boules de Noël, avec l’aide des supports en polystyrène. Pour cela, il va falloir recouvrir de Patarev le polystyrène, et d’accoler des motifs et modelages, pour offrir du volume. La Patarev est souple, facile à modeler et à manipuler. La notice permet de réaliser de superbes décorations, avec des explications en pas à pas illustrés, ainsi que le mélange nécessaires, pour obtenir plus de couleurs variées. La notice est très complète et simple à suivre, très pratique, pour être sûr de réaliser de jolies boules de Noël et une belle couronne. Les tubes de glitter viennent apporter quelques touches scintillantes, parfaites pour les fêtes. Il faudra attendre que la pâte soit sèche pour pouvoir accrocher toutes les décorations.

La boîte Sablimage Papillons propose aux enfants, à partir de 4 ans, de réaliser quatre tableaux colorés, avec des papillons et du sable teinté. Le coffret contient seize petits pots de sable de couleur, de quatre tableaux préencollés et prédécoupés, ainsi que d’une notice. L’activité créative est ludique, très plaisante et minutieuse. Le principe est simple, tout comme les explications en pas à pas de la notice. Il suffit de retirer certains morceaux encollés du tableau, pour pouvoir ensuite mettre le sable coloré adéquat, afin de venir colorier, petit à petit le papillon et le décor du tableau. Il faudra simplement faire attention de bien retirer le sable coloré, au fur et à mesure, afin de ne pas les mélanger. L’idée est plaisante, créative et présentant une activité manuelle idéale pour initier l’habileté des enfants. Les illustrations prennent vie petit à petit pour laisser la place à de véritables chefs d’œuvres.

La marque française Sentosphère ne cesse de surprendre et de présenter de superbes coffrets, pour l’éveil des enfants. Pour ce Noël c’est le côté artistique qui est mis en avant, notamment avec les nouveaux coffrets Patarev Noël et Sablimage Papillons.

Sentosphère, marque française pleine de surprises, est à retrouver par ici.