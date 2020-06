Qiriness : Mon avis sur le gommage corps Body Wrap Exfolys

Qiriness propose un gommage corps Bio-Activateur que j’ai eu le plaisir de tester dernièrement. Le Body Wrap Exfolys promet un effet peau de pêche. Qu’en ai-je pensé réellement ?

J’avais hâte de tester ce gommage pour me faire un premier avis sur la marque Qiriness que je ne connaissais pas encore. Je me suis donc intéressée à celle-ci, comme à chaque fois. Son objectif : nous offrir un vrai moment de détente, un peu comme un spa à la maison. Les produits qu’elle propose sont testés sous contrôle dermatologique, formulés et fabriqués par des laboratoires de renom. À noter qu’une gamme Homme est proposée également.

Mon avis complet sur le Body Wrap Exfolys de Qiriness

Le gommage en lui-même est surprenant au premier abord, car il a l’aspect d’une crème onctueuse. On n’a pas l’habitude de retrouver ce genre de texture sous la douche. De couleur rose, tout comme son tube, son odeur fruitée est assez discrète mais néanmoins agréable. Les grains quant à eux sont relativement doux, trop pour moi qui suis adepte de gommages plus intenses. Il me fait davantage penser à un soin lissant, très réconfortant. Après la douche, la peau est douce. Je conseille de l’hydrater tout de suite pour éviter qu’elle ne s’assèche de trop.

Si ce gommage ne fait pas partie de mes coups de cœur dans la catégorie, cela a quand même aiguisé ma curiosité au sujet de la marque. Je pense qu’elle doit posséder de vraies qualités notamment en matière de soins pour le visage. Je pense donc revenir prochainement vers vous avec une revue détaillée sur quelques produits que j’aurai testé. Certain me font de l’œil, comme par exemple les masques Wrap Éclat pour visage, yeux, mains et pieds. Peut-être les connaissez-vous ?

Dites-moi en commentaire quels sont vos produits préférés chez Qiriness, j’ai hâte de vous lire !