30 janvier : Le théâtre d’improvisation s’invite chez vous

Les spectateurs deviennent les maîtres de l’improvisation et pourront élire l’équipe gagnante, qui sera ainsi qualifiée pour une deuxième manche, avec de nouveaux opposants lors d’un prochain tournoi!

Les spectateurs : ce sont eux Les maitres du jeu !

« Au travers de la participation du public, nous souhaitons bouger les règles! Nous avons diversifié au maximum les choix, de manière à rendre le spectacle encore plus interactif et vivant, et pousser l’improvisation au maximum. Acteurs et spectateurs découvriront les options simultanément et en direct. Avec ce tournoi, nous réinventons l’improvisation… En 1 seconde, nous pouvons recenser plus de 10 000 votes partout dans le monde ! » Patrick Victor Directeur CBR TeamBbuilding

« Au delà de créer un spectacle en streaming, nous apportons surtout 2 grandes nouveautés: d’abord, grâce à l’application, nous ajoutons une dimension d’interactivité avec le public, dont l’accès est aujourd’hui limité, malheureusement. Ensuite, ce spectacle est aussi un moyen de faire la promotion et de revendiquer le spectacle vivant ! C’est notre façon de faire vivre le spectacle et ses comédiens ». Christophe Delort Metteur en Scène.

Aterme, CBR TeamBuilding et la Compagnie Tête en l’air prévoient de réitérer l’opération chaque semaine.