L’homme le plus flippé du monde – Tentatives d’adaptation

Tentatives d’adaptation est le deuxième tome de L’homme le plus flippé du monde, de la collection Shampooing, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Théo Grosjean, parue en janvier 2021, qui s’attaque maintenant aux causes du problème, toujours avec humour et dérision.

Au ciel, avant que les enfants ne viennent au monde, l’Ange du Savoir explique aux bébés-pas-nés que leur grand jour approche. En effet, bientôt chacun d’entre eux sera assigné à une famille. Tout est prêt, mais il reste, malgré tout, une dernière chose à leur confier, avant le départ. Il s’agit d’un ouvrage sacré qui sera indispensable à leur existence terrestre. Il va falloir s’en imprégner avant la naissance… Aussi, l’Ange du Savoir va faire l’appel, afin que chacun récupère son exemplaire. A la fin de l’appel, c’est Théo Grosjean qui n’a pas son exemplaire. L’ange du Savoir le rassure rapidement, expliquant qu’il va appeler les Archives. La conversation va être de courte durée, car aux Archives, il n’y a plus un seul exemplaire de la « Méthode d’intégration d’un groupe en soirée »… Du moins c’est ce que s’imagine Théo Grosjean, seul avec un verre à la main, transpirant, lors d’une soirée.

On retrouve avec plaisir l’homme le plus flippé du monde, dans un deuxième tome qui s’attaque au cœur du problème. Ainsi l’on fouille dans le passé et l’imaginaire du héros pour comprendre son comportement entre autres. C’est de nouveau en deux planches que tout est dit, un gag, une situation, une pensée, pour présenter de manière humoristique le quotidien de cet homme qui ne cesse de stresser, d’angoisser… D’autres éléments viennent compléter la bande dessinée, comme son histoire familiale, ses pensées morbides, sa relation amoureuse, la période de confinement… Le ton est toujours plein d’humour et de dérision, pour cet homme qui doit vivre avec ce mal-être permanent. Le dessin est également toujours aussi simple, plutôt fluide agréable, en noir et blanc et orange, pour rehausser l’ensemble.

Tentatives d’adaptation est le deuxième tome de L’homme le plus flippé du monde, des éditions Delcourt, qui présente, en quelque sorte, la suite des aventures improbables de Théo, qui continue d’exposer ses pires psychoses et tentent aussi de s’attaquer au cœur du problème.