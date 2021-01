Mes premiers classiques Larousse – Le Monde Perdu

La collection Mes premiers classiques Larousse se complète avec quatre nouveaux titres, dont Le Monde Perdu, pour les jeunes lecteurs de 7-8 ans. Des œuvres intemporelles de la littérature, adaptées aux enfants, dans un format plaisant afin de découvrir ces grands classiques et parfaire sa culture générale.

Edward Malone habite à Londres. Il est un jeune reporter, qui travaille pour le quotidien Daily Gazette. Edward est amoureux de Gladys, une très jolie jeune femme. Ce dernier est persuadé que la jolie jeune femme souhaite épouser un homme courageux, intelligent et intéressant. Aussi, il décide d’accomplir quelque chose de remarquable, afin d’impressionner Gladys. Un matin, alors qu’il est à peine arrivé dans les bureaux du Daily Gazette, il va retrouver le rédacteur en chef pour lui expliquer qu’il est bien décidé à faire ses preuves. Il demande qu’on lui confie une mission difficile, dangereuse. Cela tombe bien, puisque le patron cherche à publier des articles qui fassent sensation…

Le Monde Perdu est donc adapté, pour les jeunes lecteurs de CE1, à travers un petit roman, qui revient sur l’essentiel de l’histoire, permettant ainsi de faire une première connaissance avec cette œuvre. Oliver Twist est également à retrouver dans la collection, tout comme Une aventure de Sherlock Holmes et Le fantôme de Canterville, pour les lecteurs de CE2. Des ouvrages adaptés, des œuvres intemporelles de la littérature, afin de pouvoir découvrir des histoires à l’univers onirique, fantaisiste et instructif, accessibles à leur niveau de lecture et compréhension. Des illustrations accompagnent le texte, permettant de mieux s’immerger. A la fin de petits romans se trouvent un lexique et des questions, afin de vérifier si les histoires ont bien été comprises.

Le Monde Perdu, avec trois autres nouveaux titres, vient compléter la collection Mes premiers classiques Larousse, des éditions Larousse, permettant ainsi aux élèves de CE1 et CE2 de découvrir quelques œuvres incontournables de la littérature, et commencer à parfaire leur culture générale.