Des miels pour accompagner les crêpes, gaufres, pancakes…

La Chandeleur et le Mardi Gras sont synonymes de délicieux petits desserts, avec entre autres crêpes, gaufres, pancakes, beignets… Pour accompagner ces gourmandises et les agrémenter, Secrets de Miel propose de déguster deux de ces recettes savoureuses.

Secrets de Miel est une marque française qui propose de découvrir le mile et ses vertus sous toutes ses formes. Ainsi Secrets de Miel propose des soins du visage, des soins du corps, des soins des cheveux, des compléments alimentaires, des produits de la ruche, des produits détox et minceur et des produits pour les enfants et bébés. Le miel se décline et se transforme pour apporter tout son bien-être et ses vertus, à toute la famille !

C’est sous sa forme la plus simple et naturelle, que France Net Infos propose de découvrir les miels Secrets de Miel, pour la Chandeleur et Mardi Gras, afin de savoureux crêpes, pancakes, gaufres et autres délicieux desserts, pour le mois de février. Il y a, tout d’abord la cuvée des îles, un miel d’acacia agrémenté de trois gousses de Vanille Bourbon. La recette est simple et réunie deux produits naturels, chics et pleins de saveurs. L’alliance est parfaite, entre le miel d’acacia assez fort et intense, qui est adouci par la douceur suave de la Vanille bourbon. Le nectar est savoureux et parfumé, à déguster sur une tartine de pain frais, dans une salade de fruits, ou encore sur une crêpe, une gaufre, un pancake…

Le deuxième miel à découvrir et savourer est le miel de fleurs des bois, un nectar crémeux, à la jolie couleur ambrée. Le miel est sauvage et pourtant très doux et savoureux, avec un arôme malgré tout soutenu et une texture fondante, onctueuse, qui permet de laisser fondre le nectar en bouche. Le miel est suave, chaleureux, réconfortant et délicieux, à savourer sur une tartine de pain frais, là encore, pour ceux qui savent apprécier, ou en accompagnement pour la Chandeleur ou Mardi Gras, avec crêpes, gaufres, beignets, pancakes…

Secrets de Miel est une marque française qui, autour de ce produit naturel aux bienfaits reconnus, présente plusieurs gammes de produits notamment de soins. Mais aujourd’hui, pour les fêtes gourmandes du mois de février, le miel se savourera sur des crêpes, pancakes, gaufres, beignets…

