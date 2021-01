Nottingham, tome 1, La rançon du roi

La rançon du roi est le premier tome de la trilogie Nottingham, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Vincent Brugeas, Emmanuel Herzet et Benoît Dellac, parue en janvier 2021, qui revisite le mythe de Robin des bois, faisant du shérif de Nottingham un homme tiraillé entre loyauté et envie de justice.

En Normandie, à la fin de l’automne de l’an de grâce 1192, trois cavaliers arrivent dans une auberge, en pleine nuit. Un premier homme ouvre la porte, ils entrent tous les trois dans l’auberge sombre. Derrière la porte, en embuscade, on peut discerner des silhouettes. Le premier homme appelle, s’il y a quelqu’un. C’est alors, que des bruits retentissent et que les assaillants se montrent, surprenant les trois hommes qui se font rapidement tuer. Une fois le massacre terminé, un homme réclame des lettres et demande à un certain Hugues. En fouillant les cadavres, Hugues retrouve les fameuses lettres, affirmant que c’étaient les bons messagers. Les lettres étaient destinées à l’archevêque de Rouen et à l’archevêque de Durham. Les régents d’Angleterre et de Normandie sont les seuls à pouvoir rassembler une grosse somme, pour une rançon, pour la captivité du roi Richard.

Mais son frère, Jean sans terre, ne veut pas qu’une telle somme soit réunie, il ne veut pas que l’on sache que le roi Richard est fait prisonnier, car il souhaite prendre le trône. Mais c’est surtout à Sherwood, que l’histoire va se poursuivre. Un complot qu’un homme va tenter de déjouer, un Robin des Bois inattendu, pour cette adaptation qui revisite pas mal la légende. En effet, c’est le shérif de Nottingham qui va tenter de mettre des barres dans les rouages du perfide prince Jean, qui souhaite accéder au trône, et qui pour cela, rassemble des impôts, afin d’asseoir, petit à petit sa prochaine position. A ses côtés, il va y avoir Marianne, jeune femme rebelle, qui est le contraire du shérif, mais qui souhaite le meilleur pour ses sujets. Ainsi la bande dessinée est intéressante et captivante, avec cette relecture curieuse, plutôt bien menée, pleine de rebondissements et d’action. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait fluide, énergique, des jeux d’ombres et de belles scènes d’action.

La rançon du roi est le premier tome de la trilogie Nottingham, des éditions Le Lombard, qui revisite la légende de Robin des bois, bousculant un peu les personnages, avec notamment le shérif de Nottingham qui ne supporte pas les injustices, présentant ainsi une histoire surprenante et prometteuse.