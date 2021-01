Fatigue, cheveux ternes, sommeil saccadé, stress, digestion difficile … Et si vous vous mettiez à prendre des supers aliments pour booster votre santé ? Avec la Spiruline, la chlorella, le curcuma ou encore le magnésium, vous trouverez forcément votre bonheur chez Vegalia, le site de super aliments bio et éco-responsable !

Vegalia, kézako ?

Vegalia est une marque française de compléments alimentaires naturels et bio pour la forme et le bien être.

Pauline (kinesithérapeute-aromathérapeute), Hugo (doctorant en science des aliments), Laurie-May (spécialisée en ethologie – psychologie des animaux!), et Paulin (l’entrepreneur utopiste) ont permis à Vegalia de voir le jour ! L’idée de Vegalia a donc germé suite à un road trip au Togo au cours duquel les 4 entrepreneurs ont visité un champ d’aquaculture de spiruline.

Là-bas, ils ont pris conscience des incroyables propriétés de la spiruline. Lors de leur retour en France, le constat de ce qui existait sur le marché fut sans appel : des prix élevés, une qualité pas toujours au rendez-vous, des formulations compliquées et des arguments de vente parfois opaques. Ils se sont alors donnés pour mission de mieux faire en proposant des produits de qualité, des prix raisonnables, des formulations compréhensibles et des explications accessibles pour tous.

Et Vegalia est née avec une gamme complète de super aliments BIO !

Caroline la spiruline BIO

Après analyse et dégustation des spirulines venant des quatre coins du globe, Vegalia a déniché Caroline la spiruline sur des plateaux de Mongolie à 3000m d’altitude : élevée au grand air et barbotant dans une eau riche en minéraux et oligo éléments.

Sa culture, sans produits chimique, et son séchage à basse température (<42‎°) lui offre un bon petit goût, une super teneur en vitamines et minéraux ce qui lui a permis de décrocher tous les certificats biologiques européens avec brio dont Ecocert France !

Riche en protéines, en fer et en bêta-carotène, des éléments indispensables à la bonne santé des cheveux, la spiruline est largement préconisée pour favoriser la pousse des cheveux, et pour les renforcer. Des recherches sérieuses ont aussi prouvé que certains acides aminés présents dans la spiruline étaient capables de limiter et retarder la fatigue pendant l’effort sportif mais aussi d’améliorer les performances et de raccourcir le temps de récupération. La spiruline sert aussi de coupe faim naturel et est la meilleure alliée des cures d’amaigrissement.

La spiruline sur Vegalia est disponible en comprimé ou en poudre (en format normal ou XL).

Léa l'indomptable Chlorella BIO

La chlorelle ou chlorella vulgaris est une algue d’eau douce très riche en minéraux et vitamines. Son nom vient de son importante concentration en chlorophylle. Comme la spiruline, il s’agit d’un super aliment.

Contrairement à la spiruline, la Chlorella est la reine de la B12 : 3g de chlorella couvre les besoin journalier en vitamine B12.

En plus de son importante concentration en B12 et en fer, la chlorelle permet aussi de lutter contre les infections bactériennes (rhumes, rhinopharyngites, etc..).

Léa l’indomptable Chlorella est disponible en comprimé (format normal ou XL) ou en poudre.

Végalia c'est aussi des Probiotiques, du Magnésium et du curcuma le tout BIO bien évidemment !

Les probiotiques sont reconnus pour améliorer le transit intestinal, les probiotiques ont des effets qui vont pourtant bien au delà. Ils permettent de renforcer le système immunitaire, aident à lutter contre les agressions extérieures, améliorent les défenses naturelles et limitent les irritations cutanées. Pour être efficaces, ils doivent franchir la barrière gastrique et arriver « vivants » dans l’intestin. Ils permettent d’améliorer la digestion, de renforcer son immunité mais aussi de protéger la peau.

Prendre du magnésium aide à réduire le stress et améliorer le sommeil. Le magnésium a la faculté d’équilibrer notre système nerveux ce qui réduit l’anxiété et permet de gagner en sérénité, et donc de dormir mieux en plus.

Si vous voulez une action anti-inflammatoire, il vous faudra prendre des comprimés de Curcuma Bio. Ainsi, la consommation de curcuma réduira les inflammations et par conséquent les douleurs et gênes au niveau des articulations, des os et des tendons. La curcumine aide à lutter contre le « stress oxydatif » responsable du vieillissement prématuré des cellules mais aussi de troubles ou maladies liées à l’âge.

Avec la spiruline, la chlorella, les probiotiques, le magnésium ou encore le curcuma vous serez paré pour l’année pour être en bonne santé !

