Ma bible des secrets de Naturopathes, le guide pour être en bonne santé

Et si être en bonne santé était juste une question d’équilibre ? Seriez vous prêt à adopter tous les bons réflexes pour vous protéger, vous et votre famille, de la maladie et ainsi vous maintenir dans un état de bien être global ?

Avec le livre “Ma bible des secrets de naturopathes” de Stéphane Tétart et Vanessa Lopez est paru aux éditions Leduc cela va être possible !

Ce livre est la toute nouvelle version augmentée du best seller « Secrets de naturopathes » qui a été vendu à plus de 20 000 exemplaires. Il a donc l’avantage de contenir des « secrets » en plus, notamment sur les huiles essentielles, les super-aliments et les plantes. De quoi nous réjouir grandement !

Au fil des pages, ce livre nous dévoile tous les préceptes essentiels de la naturopathie. Il est assez facile à mettre en pratique pour se sentir (enfin) bien dans son corps et dans sa tête.

Les secrets de naturopathe pour être en bonne santé

Dans la première partie du livre, on vous explique les 4 lois de la santé (l’hygiène alimentaire, l’hygiène émonctorielle ou l’art de se détoxiquer, l’hygiène physique et nerveuse , l’hygiène émotionnelle et mentale).

Vous pourrez découvrir au travers d’un quizz spécial quel tempérament naturopathique vous correspond le mieux (lymphatique, nerveux, sanguin ou bilieux). Une fois votre profil établi, plusieurs conseils vous seront donnés pour prendre plus facilement soin de vous. Il est d’ailleurs possible d’être à cheval sur 2 profils ! Donc pas de panique ce n’est qu’une tendance !

Dans la 2èmepartie, vous découvrirez comment faire en pratique pour solutionner la plupart des problématiques les plus courantes : surpoids, immunité, fatigue chronique, problèmes de peau, fringales, stress, sommeil, compléments alimentaires, mémoire, circulation, syndrome prémenstruel, ménopause, fertilité, femme enceinte etc.

Vous trouverez aussi, entre autres, les tisanes incontournables pour les maux de tous les jours, des exercices de respiration (pour mincir par exemple !!) ou encore les différentes cures de détoxification. Bref ce livre est une vraie mine d’or ! Si avec ça on ne pète pas la santé (et la forme), je ne sais plus quoi vous conseiller !

Avec cette bible, vous finirez par devenir un véritable naturopathe (même si ce n’est pas réellement le but on le sait). Mais la naturopathie n’aura plus aucun secret pour vous. En plus difficile de ne pas craquer sur ce très joli livre façon collector !

Alors prêt à prendre soin de vous ?