Selenca : les agriculteurs équipés de la tête au pied pour l’hiver

Si l’hiver rime avec repos dans le monde végétal, pour les agriculteurs il y a toujours quelque chose à faire. Ils consacrent cette période à divers travaux pour entretenir leurs exploitations et préparer l’année à venir. Face aux risques de blessures et aux défis que représentent le froid et l’humidité, ils ont besoin de s’équiper avec du matériel de qualité. Un site comme Selenca leur fournira les équipements adaptés.

Entretenir les exploitations pendant l’hiver

Le travail des agriculteurs ne connait pas d’interruption. Même en hiver, où toute la terre entre en dormance, ils doivent effectuer de nombreux travaux pour entretenir leurs exploitations et préparer les futures récoltes. Ils réalisent par exemple le battage du maïs, le traitement des arbres fruitiers, le retrait de la neige ou encore la réparation des haies. L’hiver est aussi la saison de planification de la saison prochaine par le travail du sol. Les agriculteurs continuent donc de mettre les mains dans la terre tandis que la plupart des gens restent chez eux au chaud.

Pendant l’hiver certaines parties du corps sont plus sensibles et plus vulnérables. Il s’agit notamment des pieds, de la tête et des mains, qui peuvent souffrir d’inconfort, voire d’engelures ou de blessures, avec risques d’infections. Pour se protéger des intempéries et des risques de certaines activités manuelles ou physiques, l’agriculteur a recours aux Équipements de Protection Individuels (EPI) adaptés. Ces dispositifs aident le travailleur à se protéger contre un risque susceptible de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. Citons les gants, lunettes, casques, bottes, vêtements, bouchons actifs, etc.

Les produits Selenca pour la protection des agriculteurs

Ces équipements sont disponibles en ligne comme sur le site créé par Selenca, une des références française en termes de solutions de prévention des risques professionnels en milieu agricole. Elle dispose d’une boutique en ligne, composée de produits testés et approuvés, répondants aux normes de fabrication imposées par le code du travail. Selenca propose par exemple des gants fourrés imperméables (Gant Maxidry Zero 56-451), contenant des fibres synthétiques spécialement conçues pour permettre l’isolation thermique des mains. Et pour que les pieds restent au chaud, il y a les bottes de sécurité Suxxeed off Road Snow, qui résistent aussi aux chocs et à l’écrasement.

Une solution clé en main

Selenca met également à disposition des casques à visière, des lunettes de protection, des masques respiratoires et des protections auditives. En outre, l’entreprise française propose un ensemble en nylon, imperméable et ventilé avec veste, cordon d’ajustement, pantalon et ceinture élastiquée. Parallèlement, elle propose des Equipements de Protection Collectifs (EPC), comme des produits de rétention et de stockage ainsi que des panneaux de signalétique, qui permettent de prévenir de nombreux dangers sur un site d’exploitation agricole. Par ailleurs, Selenca a mis au point une application qui sert à identifier, en quelques clics les risques liés au métier. De plus, le groupe accompagne les exploitants agricoles tout au long du processus de sécurisation de leur exploitation. Une solution clé en main donc pour répondre à tous les besoins des agriculteurs.