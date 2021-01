Ivalu – Une bande dessinée des éditions Sarbacane

Ivalu est une bande dessinée de Morten Dürr et Lars Horneman, parue aux éditions Sarbacane, en janvier 2021. Une histoire troublante et touchante, qui propose de plonger dans la pénombre et le froid polaire, au Groenland, sur les traces d’une jeune fille qui recherche sa sœur aînée, disparue un beau matin…

L’ombre d’un oiseau en plein vol se dessine sur la glace. Dans les airs, un corbeau fend les airs, dans un paysage fait d’eau, de montagne, de neige et de verdure. Il passe entre les icebergs, non loin d’un bateau qui navigue tranquillement. Dans cette mer, il survole également une baleine, qui remonte à la surface, avant de replonger. Il arrive bientôt à un village côtier, où il se pose sur un clocher. Dans ce village une jeune fille pense à sa sœur, Ivalu. Aujourd’hui, elle s’est bien habillée. Tous les élèves de l’école portent le costume national. Les enfants y sont obligés, car c’est journée très spéciale. En effet, la Reine vient en visite. La jeune fille aussi porte un joli costume, alors elle a laissé son pantalon sur le lit, avant de partir pour l’école. Mais ce joli costume qu’elle porte, n’est pas le sien. Tous les habitants se regroupent vers l’église, pour attendre le Reine.

A travers la narration de la jeune Pipaluk, petite sœur d’Ivalu, on découvre le Groenland, terre sous domination danoise depuis des siècles, mais aussi la population Inuit. Un matin, Pipaluk découvre que sa sœur n’est plus à la maison et à l’école non plus, personne ne l’a vu. Alors, elle décide de partir à sa recherche, dans les lieux où elles ont pu s’amuser ensemble. La narration est simple, juste et tendre, avec cette jeune fille qui s’adresse à sa sœur aînée, qui a fui son père incestueux. La candeur et la noirceur s’entrechoquent dans cette bande dessinée touchante et émouvante, qui présente une histoire contemporaine, avec le destin d’une jeune fille fragilisé. Le récit se lit facilement, rapidement, il y a peu de texte, mais beaucoup de planches qui posent les choses simplement et efficacement. En effet, le dessin fait en grande partie l’histoire, avec un trait plutôt simple, rond, et choix de couleurs restreints, n’offrant que l’essentiel.

Ivalu est un conte troublant et contemporain, des éditions Sarbacane, un récit complet, saisissant, qui invite à plonger dans la pénombre et le froid polaire du Groenland, à travers le destin d’une jeune fille Inuit, assoiffée de liberté…