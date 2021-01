Sauvons la biodiversité ! Comprendre pour mieux agir

Sauvons la biodiversité ! est un ouvrage de Catherine Levesque, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, en janvier 2021. Un livre complet, qui propose de comprendre la biodiversité, pour agir au mieux, par la suite, avec des clés pour devenir un acteur de la préservation de la biodiversité.

Le livre est un livre YLIGA, éco-responsable, car il doit servir la planète, sans l’abîmer. Ainsi le format est adapté pour utiliser le moins de papier possible, le papier est certifié aux normes environnementales, il y a moins de produits chimiques, la couverture est également papier, l’impression faite en France… L’ouvrage éco-responsable débute avec un sommaire, présentant les différentes parties à suivre. Une introduction permet de remettre certains faits à leur place qui sont comme une alerte, pour pouvoir, enfin, aller de l’avant et réagir en conséquence.

Ainsi, les différentes parties suivantes proposent de préserver les espèces menacées, de créer des paysages pour la nature et pour les humains, les combats pour sauver l’eau douce et l’eau de mer, comment faire face aux dérèglements du climat, faire progresser le savoir, l’innovation et la technologie et enfin trouver la boîte à outils pour réparer le vivant.

Le livre est curieux, intéressant et enrichissant, il présente non seulement les problèmes actuels de la planète et de ses habitants, mais offre des idées pour s’engager dans cette sauvegarde de la biodiversité, des espèces menacées, des eaux et de la terre. Après une présentation de la biodiversité, de la nature qui va mal, de l’environnement qui souffre, tout est mis en avant pour une compréhension des grands enjeux de la biodiversité. Des clés, des ONG sont présentées, pour devenir acteur, au travers de petites actions, mais aussi de plus grandes, en collectivité, pour sauver, lutter… En plus des différents paragraphes clairs, courts et instructifs, des dessins plutôt humoristiques viennent apporter une belle dynamique à l’ouvrage qui dénonce, mais aussi révèle bien des leviers d’actions pour sauver la biodiversité.

Sauvons la biodiversité ! Comprendre pour mieux agir est un ouvrage, des éditions Delachaux et Niestlé, qui présente la biodiversité, la souffrance de l’environnement, le mal-être ambiant et les espèces menacées, avant de donner des clés pour devenir acteur, et venir en aide à des ONG, collectifs, institutions…