Maudit sois-tu T2 : Moreau 

Philippe Pelaez et Carlos Puerta revisitent les histoires de trois « monstres » de littérature, et de cinéma, en les imbriquant à notre monde. Leur trilogie, intitulée : « Maudit sois-tu », publiée aux Éditions Ankama, explore, tour à tour, les personnages du nom de « Zaroff », « Moreau », et « Shelley ». Des noms qui vous parlent probablement, si vous êtes amateurs de romans fantastiques. Car, à ces noms, s’associent les fictions les plus connues. Un second tome, sombre et effrayant, paru depuis le 15 Janvier 2021 !

Le décor :

Whitby Harbour, Angleterre, 1848, le port …

Un navire vient d’arriver à quai, et entreprend son déchargement. Mais, ce genre de procédé sans protocoles préalables, sans inspection du chargement, déplait fortement au Capitaine de port ! Celui-ci interpelle l’homme qui se trouve sur le pont : le docteur Moreau est un homme d’un certain âge, las de son voyage. Il souhaite décharger au plus vite.

Après un léger échange houleux, le docteur Moreau consent à laisser le petit homme entêté à contrôler ses « marchandises ». Déjà, un puma le surprend dans la première cage !! Un puma, un animal sauvage … Il faut de ce pas prévenir les autorités …

Mais, soudain, l’homme se met à entendre d’effroyables grognements juste derrière lui. Il court, s’éloigne du Port et de la ville. Complètement apeuré, il se dirige malgré lui vers le cimetière, où il essaye de se cacher. On entend un cri dans le silence de la nuit …

Le Docteur Moreau peut à présent commencer son oeuvre en toute discrétion !

Le point sur Maudit sois-tu : 2- Moreau

Voir prélude de la chronique du tome 1 en cliquant >>ICI<<

Cette fois-ci, les auteurs exposent la noirceur de l’incroyable Docteur Moreau et de ses extraordinaires expériences que l’on ne qualifiera pas d’éthiques ! Le récit suit naturellement celui du premier tome, puisque la trame tentaculaire de cette trilogie, permet d’apporter des réponses à chaque nouvelles histoires.

On y croise des personnages comme Shelley, Darwin, Burton et Brönte. Vous l’aurez compris, « Moreau » aux Éditions Ankama est efficace et consistant. Que ce soit au point de vue du scénario comme des illustrations, on assiste à un « drame sincère », injectée de « fantastique intelligent » ! Le lecteur est spectateur d’un jeu de vengeance qui le mènera tout droit au troisième et dernier tome !!!

Ma conclusion :

Maudit sois-tu aux Éditions Ankama surprend et interpelle par son sujet original. Cette seconde partie basée sur les dérives scientifiques pousse d’autant plus à la curiosité, et à la réflexion philosophique ! Le tout dans une parfaite ambiance angoissante et sans temps mort, avec une richesse de personnages tous plus passionnants les uns que les autres ! Cerise sur le gâteau : un ex-libris inédit offert !!!

Je peux prédire qu’avec son troisième et dernier tome, cette trilogie pourra rentrer dans le Panthéon des « grands » classiques !