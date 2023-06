100 films de science-fiction qu’il faut avoir vus est un bel ouvrage des éditions Larousse, paru en avril 2023. Un beau livre d’Eric Dufour, qui vient conter l’histoire de films de science-fiction, fabuleux, cultes et magistraux, qui ont bouleversé l’histoire du cinéma.

Le beau livre débute par un sommaire très complet, qui vient lister les 100 films de science-fiction à voir. C’est avec Le voyage dans la Lune, de Georges Méliès, sorti en 1902, que la découverte commence. Un cinéma de science-fiction qui commence en France, avec ce pionnier, qui est l’équivalent de Jules Verne, mais pour le cinéma. Le premier film de science-fiction, qui raconte une expédition de savants qui, après avoir inventé une fusée, vont quitter la Terre. Il est savamment expliqué que pour nous, lecteurs et spectateurs, il s’agit bien de science-fiction. Mais, à l’époque, ce genre cinématographique n’existait pas encore ! Aussi, en ce temps-là, il s’agissait donc d’un film à trucs, un film à effets spéciaux.

Ainsi de suite, à chaque page ou double page, un film de science-fiction, qui a fait l’histoire du cinéma, est à découvrir. Des photographies invitent à découvrir ou redécouvrir le film et l’ambiance. Le titre, l’année et le réalisateur sont les premières informations listées, avant de découvrir une petite introduction. Puis, deux paragraphes viennent décrire le film, l’histoire, le sens, la genèse, le genre… Le livre est beau, très complet et intéressant à feuilleter et à lire. Il invite à plonger dans de fabuleux, cultes et magistraux films de science-fiction, entre effets spéciaux, acteurs et actrices, scénaristes, qui ont pu changer notre regard et défrayer la chronique. Les cent œuvres sont ainsi décryptées, et trouvent parfaitement leur place dans ce bel ouvrage.

100 films de science-fiction qu’il faut avoir vus est un bel ouvrage, à offrir, des éditions Larousse, qui vient lister ces films qui ont bouleversé l’histoire du cinéma. Cultes, fabuleux, innovants, magistraux, ces œuvres se dévoilent en image et en explications, entre genèse et descriptif détaillé.

