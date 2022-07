Comment faire le choix d’un logiciel de montage vidéos ?

Les logiciels de vidéo sont plus qu’importants pour tous les créateurs de vidéo. Leurs choix peuvent cependant être très compliqués à cause de la multitude de logiciels disponibles sur le marché. Que vous soyez débutant désirant créer votre toute première vidéo ou encore un expérimenté du domaine, vous devez alors faire très attention. En fait, certains de ces logiciels offrent des fonctionnalités de base alors que d’autres proposent des outils bien meilleurs.

La vraie question reste alors: comment faire le choix d’un bon logiciel de montage de vidéo ?

Quand avez-vous besoin d’un logiciel de montage vidéo ?

L’importance du montage de vidéo n’est plus à démontrer dans la production de l’audiovisuel. En effet, la réalisation d’une vidéo musicale, de markéting, d’entreprise ou tout autre type y passe. Le montage de vidéo prend généralement par trois étapes essentielles : la pré-production, la production même et la post-production. La dernière étape dite post-production consiste à éditer la vidéo afin de la rendre plus attrayante. C’est la dernière opportunité que vous avez en tant que créateur de vidéo de peaufiner les choses avant la diffusion de votre bijou. C’est là qu’intervient le logiciel de montage vidéo.

Le processus de montage de vidéo peut radicalement améliorer la qualité générale de votre vidéo. Les logiciels de montage vidéos offrent donc une grande variété d’effets visuels et aident à avoir des vidéos plus professionnelles afin de séduire les potentiels cibles.

Si vous souhaitez attirer l’attention de votre public, alors vous devez indubitablement vous tourner vers un logiciel de montage de vidéos offrant de vraies fonctionnalités. Plusieurs logiciels de montage vidéos tel que Wondershare Filmora se distinguent dans ce sens de par leurs outils performants.

Les outils préférés pour les créateurs de vidéos

Les vidéos représentent aujourd’hui une forme de communication plus que performante. Elles représentent en effet plus de 82% de tout le trafic sur internet et continuent de gagner en popularité. C’est d’ailleurs pour cela que les créateurs ou amoureux du montage vidéo mettent un point d’honneur sur les outils qu’offrent ces logiciels. Plus le logiciel offre de puissants outils et plus il vous offre plusieurs options de traitement des vidéos. Voici quelques outils que les créateurs de vidéo adorent et que vous retrouverez chez Wondershare Filmora :

Fond vert : Grâce au fond vert, vous avez le choix entre plusieurs arrière-plans, vous permettant de créer des effets spéciaux ;

: Grâce au fond vert, vous avez le choix entre plusieurs arrière-plans, vous permettant de créer des effets spéciaux ; Écran partagé : Vous avez la possibilité de décupler les écrans pour plus de plaisir ;

: Vous avez la possibilité de décupler les écrans pour plus de plaisir ; Correspondance des couleurs : Plusieurs paramètres de correction de couleurs, vous sont proposés ;

: Plusieurs paramètres de correction de couleurs, vous sont proposés ; Effets vidéo : Vous avez plusieurs options de filtres, des titres, des transitions créatives et plusieurs autres éléments permettant de rendre vos vidéos uniques et attrayantes ;

: Vous avez plusieurs options de filtres, des titres, des transitions créatives et plusieurs autres éléments permettant de rendre vos vidéos uniques et attrayantes ; Fichier SRT : Vous pouvez ajouter aussi aisément des sous-titres externes à vos vidéos ;

: Vous pouvez ajouter aussi aisément des sous-titres externes à vos vidéos ; Synchronisation automatique : Possibilité d’aligner de manière automatique les audios et vidéos issus de différents caméras dans une même scène ;

: Possibilité d’aligner de manière automatique les audios et vidéos issus de différents caméras dans une même scène ; Wondershare Drive : c’est une option vous permettant de transférer des vidéos exportées, des documents de projets et autre…

Les avantages de Wondershare Filmora

Wondershare Filmora vous offre un nombre infini d’avantages. Voici quelques-uns de ses principaux avantages :

Interface fluide et conviviale ;

Facile d’utilisation ;

Contrôle de vitesse ;

Prix très abordable ;

Compatible avec la majorité des formats vidéos (AVI, MP4, MOV, AVCHD…) ;

Montage PIP

Fonctionne aussi bien sur Mac, Windows que sur les portables ;

Offre des fonctions telles que Face Off, Mosaic, Jump Cut etc. ;

Possibilité de combiner, de couper, de recadrer, de réduire, de diviser les vidéos en quelques clics ;

Conversion de vidéos au niveau professionnel avec de jolis filtres ;

Plusieurs outils audios intégrés ;

Tutoriels en ligne ;

Mise à jour constante du logiciel ;

Chargement rapide des vidéos sur Vimeo, YouTube, Facebook, LinkedIn.

Pour conclure

Avant de se lancer dans le choix ou l’achat d’un logiciel de montage de vidéo, il faut apprendre à maîtriser ce dernier. Quoi de mieux alors que de choisir un logiciel simple d’utilisation. Plus le logiciel est simple et plus il vous procurera de plaisir dans la réalisation de vos vidéos. En d’autres mots, la prise en main doit être le point clé de votre choix. Quoi de mieux que d’opter pour un logiciel de montage vidéos performant tel que Wondershare Filmora ? En plus vous pouvez l’essayer gratuitement ! Téléchargez et essayez-le ; vous m’en direz des nouvelles.