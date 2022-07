La maison de Marius – Un album Sarbacane

La maison de Marius est un album original, d’Olivier Dain-Belmont et Marion Arbona, paru aux éditions Sarbacane, en juin 2022. L’histoire du déménagement de Marius, qui s’installe à la campagne, va bricoler sa maison, pour la rendre plus vivable, au fur et à mesure des saisons…

La chaudière est cassée et voilà des heures que Marius tente de la réparer. Il vient de s’installer dans cette maison et aimerait bien trouver une solution, pour cette chaudière, mais il n’y arrive pas et en a marre. Dehors, il fait un peu frais, c’est l’automne. Dans la maison, il fait un peu froid également. Alors, il va trouver sa voisine, fermière, qui a l’habitude de réparer les machines. Il espère qu’elle pourra faire quelque chose pour sa chaudière. Anémone est d’accord, mais en échange, elle lui demande de lui garder quelques bottes de paille, car elle ne sait plus où les ranger !

Petit à petit, en commençant par les bottes de paille autour de la maison, Marius va améliorer sa maison, en tout s’adaptant aux saisons qui passent. L’habitation se transforme avec les idées de Marius, qui va en faire une maison écolo ! Une belle amitié et l’entraide des deux voisins, sont aussi à découvrir dans cet album original, tendre, intéressant et amusant. Le récit est bien rythmé, les idées du héros bien décrites, pour comprendre ces suites logiques et les modifications apportées à la maison. L’histoire est entraînante, captivante, avec deux personnages attachants, une belle rencontre, des idées et des solutions concrètes, pour vivre bien et simplement. Une jolie leçon de vie pour les jeunes lecteurs, qui pourront s’inspirer des héros. Le dessin est moderne, fait d’un trait fin, plutôt rond, avec des personnages expressifs.

La maison de Marius est un album original, des éditions Sarbacane, qui présente le déménagement de Marius, à la campagne. L’homme bricoleur et débrouillard, va améliorer son habitation, au fil des saisons, pour pouvoir y vivre pleinement.

