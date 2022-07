AynOsens : Soins respectueux de la peau fragile des enfants

Parmi nos dernières découvertes, il y a la marque AynOsens qui propose des soins respectueux de la peau sensible de nos enfants dès la naissance. Au programme des soins lavants, hydratants, nourrissants, apaisants, protecteurs et réparateurs. Sans oublier ce qui la caractérise le plus, à savoir la composition clean des produits, puisqu’ils sont certifiés bio, à base d’ingrédients d’origine naturelle, végans et testés dermatologiquement. Tout cela, dans le respect de l’environnement, au plus proche de la nature.

Pour découvrir les gammes AynOsens rendez-vous sur le site officiel.

AynOsens – Au plus proche des enfants

AynOsens tente de répondre aux exigences cutanées de chaque enfant autour de plusieurs gammes bio dédiées aux bébés, aux enfants ou encore aux ados. Il est très facile de s’y retrouver car les âges sont écrits sur chaque packaging.

L’huile lavante Fleur de coton

Côté cosmétique bio de bébé, il y a l’huile lavante Fleur de coton. Au contact de l’eau, l’huile se transforme en un lait doux et réconfortant, idéal pour la peau fragile de bébé. Elle laisse la peau douce et hydratée. Quant à l’odeur, elle est délicieuse. Une vraie caresse pour bébé qui aura l’impression d’être dans une bulle de douceur. Attention tout de même, nous déconseillons de laver les cheveux des plus grands avec, car il est très difficile à rincer lorsqu’on en met une plus grosse quantité. À noter qu’une huile lavante « Amour de Pomme » est également proposée pour les plus grands, de 5 à 9 ans. Elle est tout aussi délicieuse, à commencer par cette odeur de pomme qui apporte réconfort et tendresse.

La lotion micellaire bi-phase pour tous types de peaux

La marque propose aussi une lotion micellaire bi-phase, parfaite pour nettoyer et rafraîchir la peau de bébé à tout moment de la journée. De plus, elle possède 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, de quoi se rassurer quant à l’utilisation sur une peau fragile, peu mature. À base d’aloé vera bio, son odeur est douce, sa texture est agréable. Il est possible de l’utiliser à tout moment de la journée, pour retirer quelques impuretés cumulées.

L’huile sèche douceur – 0-5 ans

L’huile sèche douceur, quant à elle, est certifiée 100 % d’origine naturelle. Elle fait partie de ces soins qu’il est agréable d’avoir à porter de main pour hydrater corps, visage et cheveux plus en profondeur. De plus, elle joue aussi un rôle de barrière cutanée de façon à protéger les plus petits des agressions extérieures. Elle sent bon le propre, les enfants vont beaucoup l’aimer.

AynOsens – Une gamme ado étoffée

Enfin, nous avions envie de faire une parenthèse sur un produit dédié aux plus grands, entre 10 et 12 ans, à savoir l’huile lavante fraîcheur d’été qui est super ! Sans surprise, elle est douce, elle laisse un petit film sur la peau non-collant qui permet de l’hydrater toute la journée. C’est le genre de soin parfaitement adapté aux peaux sensibles, non-agressif. Une belle réussite également !

Vous l’aurez compris, la marque de cosmétique bio AynOsens a su nous surprendre en tout point. Nous avions envie de nous attarder quelques secondes sur la délicatesse des packagings. Tout est superbe, parfaitement millimétré, une belle réussite esthétique. Quant à la marque en elle-même, on sent bien son engagement, cette volonté de proposer des soins respectueux de la peau sensible des enfants dès leur plus jeune âge.

L’objectif de la marque made in France AybOsens : revenir à l’essentiel en utilisant des ingrédients d’origine naturelle et bio.