Gommage pour le corps : Notre sélection pour l’été

Après vous avoir présenté plusieurs gels douche coup de cœur, j’avais envie de vous parler gommage pour le corps. Vous le savez, je suis une aficionado des gommages, et pas seulement en été, mais bel et bien toute l’année. J’ai fait quelques découvertes plutôt sympas ces dernières semaines, j’avais envie de vous en parler plus en détail.

Le gommage pour le corps fait partie de ces soins qui veillent à répondre aux goûts de chacun : gros ou petits grains, naturels ou non, discrets ou parfumés. Bref, je vais essayer de rentrer dans les détails pour que vous puissiez vous en faire un vrai avis avant de les acheter, c’est parti !

Tous les produits présentés sont à retrouver ICI.

Le gommage corps nourrissant La Rosée

Sans surprise, La Rosée arrive numéro 1 dans ma sélection de gommages pour le corps. Décidément, cette jolie marque française ne cessera jamais de me surprendre. Ce gommage est une merveille pour celles qui comme moi raffolent des gros grains, qui exfolient intensément, sans pour autant perdre le côté sensoriel que l’on connaît bien de la marque, à savoir cette odeur délicate d’huiles végétales bio. Il est merveilleux, foncez le découvrir, en plus sa compo’ est irréprochable, 100 % d’origine naturelle, conseillé aux futures mamans. Il sera également très utile avant une séance d’épilation à la cire pour décoller les petits poils récalcitrants. C’est une petite merveille !

Le gommage mains & pieds thé vert 1944

J’ai donc testé le gommage mains & pieds thé vert 1944 et je l’ai adoré. Il est juste parfait pour les petites surfaces, notamment les pieds qui peuvent souffrir de sécheresse durant l’été. Bon, je l’avoue, je n’ai pas pu m’empêcher de m’en servir sur le corps parce qu’il sent divinement bon, une odeur addictive, douce, un poil gourmande, une vraie réussite olfactive. Il se compose de cristaux de sucre accompagnés d’huile de pépins de raisons. Mon seul regret ? Son petit conditionnement de 100 ml, j’aurais aimé en avoir encore plus.

Quelques mots sur la marque 1944 :

1944 est une jeune marque française ayant à cœur de proposer des produits sains, sensoriels également. Tout cela autour de senteurs originales et de compositions aux ingrédients naturels. C’est d’ailleurs ce qu’elle prône haut et fort : protégeons notre peau des agressions extérieures ! Et la bonne nouvelle, c’est que 1944 est également une marque de maquillage engagée, qui propose une riche sélection de produits aux compos’ incroyables. J’espère avoir l’occasion de vous en reparler très bientôt !

Le gommage Sucafresh B3 pour le corps Facetheory

Double surprise pour ce gommage, à savoir la découverte de la marque Facetheory et le plaisir que cela a été d’utiliser le Sucafresh B3. J’ai d’abord été surprise par la qualité du packaging, et ce, malgré son tout petit prix de 14.99 €. Pour un conditionnement de 180 ml, rien à redire, on est d’accord.

Mais alors, est-ce qu’il est bien ? Franchement, OUI ! Ce gommage est juste parfait parce qu’il contient de gros morceaux de sucre permettant de gommer plus en profondeur, tout en respectant la peau, grâce notamment aux ingrédients qui composent la formule. Ici, on retrouve de l’extrait de racine de Gémil, de l’huile d’avocat, de noix de coco, de graines de canneberge, de jojoba et du son de riz qui joue un rôle hydratant. Il est accompagné d’une spatule en bois permettant de prélever le produit de façon hygiénique, idée que je valide à 100 % ! L’odeur est dingue, fraîche et énergisante. La texture est plutôt douce, semblable à une crème riche pour le visage. Les grains sont certes petits, mais ils gomment intensément. Enfin, après le soin, la peau reste douce toute la journée.

Quelques mots sur la marque Facetheory :

Facetheory est une marque qui mise tout sur les compositions des produits qu’elle propose. Elles sont propres, végans, certifiées par Leaping Bunny. Le but étant de proposer des produits doux et délicats aux actifs intenses pour un prix défiant toute concurrence. Bref, je vous conseille vraiment de vous rendre sur leur site officiel pour découvrir l’étendue des produits qu’elle propose.

Le gommage Crumble Akane

Ce gommage crumble signé Akane est celui dont j’ai le plus aimé l’odeur. Elle est gourmande, addictive, douce et fruitée. Il s’agit donc d’un gommage bio, qui convient à tous types de peaux, à utiliser sur peau sèche pour un gommage plus en profondeur, et sur peau humide pour plus de douceur. Sans surprise, je l’ai utilisé sur peau sèche et je l’ai trouvé très efficace, sur les coudes notamment. Au bout de quelques semaines, j’ai clairement vu un résultat sur cette zone qui a tendance à sécher très rapidement, notamment à cause du frottement avec les vêtements. Une fois rincé, le gommage laisse la peau douce, lisse, sans rugosités. Il est génial, vraiment.

Il se compose de sucre roux, de poudre de framboise, d’argile rose et d’huile de tournesol. J’ai aimé tout l’univers autour de la marque, le packaging notamment, délicatement coloré qui donnent envie de plonger dans le produit. J’espère avoir l’occasion de vous reparler de la marque, en attendant n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel afin de découvrir l’étendue de leur gamme : soins visage, démaquillants, masques, soins pour le corps et même des accessoires.

La pâte exfoliante au gingembre « Mer des Indes » de Thalgo Spa

Quelle surprise ! Thalgo qui propose un soin qui sort un peu de son périmètre « Beauté Marine » du nom de « Mer des Indes », franchement bravo. Cela m’a plu que la marque propose un packaging un peu différent, plus chaleureux, couleur orange. J’en attendais beaucoup et j’ai été servie. Au prix élevé de 40 €, comme la plupart des produits d’institut, j’attendais d’être transportée, autour de senteurs sucrées, qui rappelleraient la chaleur des terres hindouistes. Et franchement, je n’ai pas été déçue. J’ai eu l’impression d’être transportée dans un monde parallèle, bien en dehors de ma douche, dans une espèce de plénitude intense. J’ai adoré ce gommage, il est incroyable.

Il se compose d’huiles essentielles de coriandre, sauge et cyprès. D’algue rouge également, ainsi que du gingembre dont je raffole et qui apporte ce petit côté vivifiant au tout. Il rentre dans la catégorie des senteurs ambrées. Presque trop intense parfois, je conseille de l’utiliser le soir, lorsqu’on est plus réceptifs, à même de profiter d’un instant de bien-être. Il est clair que son prix est élevé, néanmoins sa composition est composée de 96 % d’origine naturelle et puis, difficile de trouver ce genre de gommages sensoriels dans d’autres marques concurrentes. Alors si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, n’hésitez pas à l’essayer, vous ne serez pas déçus. Intensité du gommage : moyen à intense.

Le baume exfoliant nourrissant Mademoiselle Bio

Ce gommage signé Mademoiselle bio se présente plus comme un baume dans sa texture d’où sa dénomination. Il fait partie de ces gommages simples et efficaces que j’aime utiliser le matin pour apporter une petite touche gourmande et discrète sous la douche. Pour son petit prix de 12.90 €, il est parfait en tout point. Il sent divinement bon, un doux mélange de beurre de mangue sauvage et d’huile essentielle d’abricot qui ressort clairement pour mon plus grand plaisir. Il fait partie de ces gommages que j’aime utiliser l’été, il est vivifiant. Et nourrissant à la fois, notamment grâce à l’huile de pépins de raisin qui vient nourrir la peau tout en douceur. N’hésitez pas à le tester, vous allez beaucoup l’aimer !

Il y aurait bien d’autres gommages à présenter dans diverses marques, mais j’avais à cœur de vous parler de mes favoris pour cet été. Est-ce que le gommage fait partie de vos produits indispensables ? Dites-moi en commentaire quels sont ceux qui vous suivent toute l’année. Et n’hésitez pas à me conseiller à votre tour ! En attendant, bel été à tous !