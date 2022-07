Le Cirque du Soleil sera à Nice avec son spectacle Corteo du 21 au 24 juillet

Le Cirque du Soleil fera étape à Nice, au Palais Nikaïa, du 21 au 24 juillet. Corteo, ce spectacle grandiose de la célèbre compagnie québécoise a déjà ébloui près de 10 millions de personnes dans 150 villes à travers le monde. Plus de 250.000 spectateurs en France ont déjà vu le spectacle, notamment à Paris et à Bordeaux en 2020. A l’occasion de sa tournée européenne, il sera de passage dans la capitale azuréenne pour plusieurs représentations.

Corteo qui signifie « cortège » en italien est une joyeuse procession, une parade festive imaginée par un clown. Alliant prouesses acrobatiques, comédie et jeu d’acteurs, Corteo plonge le spectateur dans un univers théâtral empreint de ludisme et de spontanéité, situé dans un espace étrange entre ciel et terre.

Dans une ambiance de fête foraine, le clown évoque ses propres funérailles, sous le regard attentionné d’une volée d’anges bienveillants. Opposant le grand et le petit, le ridicule et le tragique, la magie de la perfection et le charme de l’imperfection, le spectacle fait appel à la force et à la fragilité du clown, mais aussi à sa sagesse et à sa tendresse, pour illustrer la part d’humanité en chacun de nous. Porté par des sonorités tantôt lyriques, tantôt cocasses, Corteo est une fête intemporelle où l’illusion chatouille la réalité.

La conception et la disposition de la scène transportent le spectateur dans une atmosphère théâtrale jamais vue en aréna au Cirque du Soleil, mettant ainsi la table à l’univers poétique de Corteo. Les rideaux entourant la scène, inspirés de la Tour Eiffel, et les rideaux à la polichinelle, peints à la main, donnent un aspect grandiose à la scène.

Corteo, par le Cirque du Soleil, du 21 au 24 juillet 2022 au Palais Nikaïa, 163 Bd du Mercantour, 06200 Nice.

> Jeudi 21 juillet à 21h30 – Vendredi 22 juillet à 21h30 – Samedi 23 juillet à 17h30 & 21h30 – Dimanche 24 juillet à 17h30 et 21h30.

Tarifs (frais de location inclus): placement assis numéroté – Orchestre: 111,50€ / Carré or: 84€ / Cat. 1: 62€ – enfant – 12 ans: 49,90€ / Cat. 2: 51€ – enfant – 12 ans: 41,10€.

Tarif enfant – 12 ans applicable uniquement sur les séances du jeudi 21/07 et du vendredi 22/07