La Moïra – Saî-Mina

Saî-Mina est le deuxième tome de la série jeunesse La Moïra, des éditions Glénat, paru en juin 2022. Une bande dessinée de Lylian et Raka, adaptée de la série de romans de fantasy écrite par Henri Loevenbruck, offre un univers merveilleux à découvrir, avec légendes celtiques, êtres magiques…

Les bardes sont nombreux à raconter, à celles et ceux qui le veulent, les histoires anciennes et mystérieuses de leur île, Gaelia. Il y a une légende, un vieux conte, passé de génération en génération, qui évoque le destin d’un peuple qui vivait au premier âge, les Tuathanns. Ils n’étaient ni hommes, ni dieux, ils étaient la légende, l’origine de ce monde. Le sang de leurs veines était la sève de cette terre. Les Tuathanns nommèrent cette île Gaelia, et la firent prospérer dans le respect de la Moïra. Au deuxième âge, des armées de soldats, qui étaient venus d’au-delà des mers du sud, envahirent l’île de Gaelia. En à peine quelques années, les nouveaux arrivants, ivres de fortune, de gloire et de conquête, anéantirent les Tuathanns. Par la suite, les vainqueurs divisèrent l’île en cinq comtés. Les grands seigneurs de chaque clan nommèrent un haut-roi, pour gouverner aux côtés des druides.

C’est avec une légende, qui permet d’en savoir davantage sur Gaelia, qui débute ce nouveau tome. Le premier peuple qui habitait l’île, dans la prospérité, a été envahi par des guerriers, puis a dû se résigner, face à leur défaite. Certains d’entre eux ont pu fuir et se réfugier. Depuis des années, les Tuathanns se sont préparés, cachés de tous et ils reviennent pour reprendre ce qui est à eux. Ainsi, une nouvelle menace pèse sur Gaelia, en plus de la force obscure qui poursuit la jeune Aléa. La bande dessinée présente la suite du voyage de cette jeune héroïne, qui ne se fait pas sans danger ! On continue également de suivre les pas de la louve blanche, mais le récit oscille aussi avec les conseils des druides et les agissements du seigneur Maolmòrdha. Quelques révélations sont faites, mais beaucoup de questions demeurent, dans cet album plutôt plaisant, qui continue à mettre les éléments en place, dans cet univers assez riche et dense. Le dessin est tout aussi agréable à découvrir, avec un trait vif et fin, un ensemble doux, dynamique et expressif.

Saî-Mina est le deuxième tome de la série La Moïra, des éditions Glénat, qui présente la suite du voyage de la jeune Aléa, accompagnée du nain Mjolnn et du druide Phélim. Mais le périple va s’avérer bien plus dangereux et mouvementé que prévu.

