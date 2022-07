Mon imagier nature – L’été

L’été vient compléter la série Mon imagier nature, des éditions Flammarion, faite de petits livres carrés et cartonnés. Un ouvrage d’Adeline Ruel, paru en mai 2022, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir cette nouvelle saison, à travers la nature changeante, curieuse et belle.

Sur la première double page, les graines sont présentées. Il est expliqué que les plantes fanent et ainsi font des graines. Il y a les graines de pissenlit, de coquelicot et de tournesol à découvrir. Les graines tombent, ou elles s’envolent avec le vent. Les feuilles sont le deuxième thème abordé dans cet imagier, proposant de découvrir des feuilles différentes selon les espèces des arbres. Les feuilles, sont d’ailleurs composées d’un pétiole, de limbes et de nervures. De belles feuilles sont présentées, parmi lesquelles celles de chêne, acacia, marronnier, noisetier, étable et peuplier. L’été est également synonyme de récoltes, et c’est ce qu’il y a à découvrir à la double page suivante.

L’imagier propose de découvrir, à chaque double page, un nouveau thème autour de l’été et de la nature. Ainsi, les jeunes lecteurs vont découvrir les graines, les feuilles, les récoltes, les coquillages et la nuit étoilée. Un petit livre carré et cartonné, aux pages solides, qui invite les enfants à le prendre facilement en main et à observer la nature qui les entoure. L’été est une saison merveilleuse, pleine de découvertes et de sensations, avec une nature épanouie, vivante et colorée. Les thèmes sont originaux et pourtant incontournables, quand on y pense bien. Avec les graines et le cycle de la vie des plantes, les arbres et leurs feuilles qui permettent de les différencier, les récoltes dans les champs et les jardins, les coquillages à découvrir en bord de mer et les soirées plus longues, durant lesquelles, parfois, si l’on se couche plus tard, on peut observer les étoiles… Des flaps cartonnés sont aussi à retrouver, pour découvrir ce qu’il y a de cacher, invitant les plus curieux à observer et à découvrir un peu plus un élément de chaque thème. Le dessin est beau, il se veut réaliste, pour être au plus proche de la réalité.

L’été est un nouveau titre de la collection Mon imagier nature, des éditions Flammarion, qui invite à découvrir cette belle saison. Un petit livre carré et cartonné, facile à prendre en main, proposant à observer et découvrir la nature, à travers des thèmes originaux et cette saison si particulière.

