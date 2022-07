Les futurs de Liu Cixin – Nourrir l’humanité

Nourrir l’humanité est le quatrième tome de la série Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt, paru en juin 2022. Une bande dessinée de Sylvain Runberg et Miki Montllò qui reviennent sur le récit de Liu Cixin, offrant un album d’anticipation bien mené, entre mafia, argent, pouvoir…

Aujourd’hui, sur Terre, dans un bar, un groupe d’hommes passe. L’un d’eux bouscule un homme installé au bar, assit sur un tabouret. Les hommes s’arrêtent un peu plus loin, toujours au bar et l’un d’eux demande à un gars de dégager ! Il a une commande à passer. L’homme assit au bar ne répond pas. Les autres, autour, se questionnent, ils pensent qu’il a un problème, qu’il doit être con ou sourd, ou les deux à la fois. Le portable du gars assit au bar sonne. Il finit son verre, se lève et explique aux autres hommes qu’ils ont de la chance, car il a du travail. Puis il part, en mettant sa veste. Les gars sont restés, se demandant s’il était taré. Un autre pense qu’il s’est chié dessus, que c’est une lavette. Le barman leur confirme qu’ils ont de la chance, car le client qui vient de partir est l’un des bras droits de Dent… A ces mots, les hommes restent stupéfaits.

Le récit de science-fiction est captivant, présentant une intrigue bien découpée et ficelée, entre présent et passé, mais aussi les faits sur d’autres planètes Terres. En effet, sur notre planète, des extraterrestres viennent pour la coloniser. Au-delà du récit, qui propose de suivre un tueur à gages engagé par des personnalités parmi les plus riches du monde, pour éliminer trois personnes parmi les plus pauvres, une satire de notre monde actuel est aussi à découvrir. Une bande dessinée d’anticipation qui propose une réflexion sur notre société, son fonctionnement, l’économie, l’argent, le pouvoir. Le récit est dense, intéressant, présentant aussi un thriller assez sombre, avec ces fortunes qui veulent tuer trois personnes parmi les plus pauvres… Le trait est fin, un peu strict, présentant des personnages assez expressifs, un graphisme plaisant, des scènes d’action dynamiques, avec un découpage efficace.

Nourrir l’humanité est un nouveau titre de la collection Les futurs de Liu Cixin, des éditions Delcourt. Un roman graphique, adapté d’une nouvelle de l’écrivain chinois, qui offre un récit d’anticipation captivant, comme une critique sur la société actuelle, proposant une réflexion sur l’avenir et notre façon de modeler le monde.

