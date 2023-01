La collection pour enfants “Mes premiers airs de …” des éditions Gründ s’enrichit avec un nouveau titre : Mes premiers airs de Rap Français, le tout illustré par Aurélie Guillerey. Découvrez alors ce mini album de puces sonores qui va ravir les touts petits encore une fois.

Cette fois-ci, place au Rap Français. Les enfants vont alors découvrir 6 chansons de rap français au travers de plusieurs scènettes et puces sonores.

Tout d’abord, nous voila avec des enfants de différentes origines qui s’amusent dans la rue sur le son de Big Flo et Oli “Dommage” de 2017. Cette chanson invite à oser tout en suivant ses passions. Le message est de ne pas rater sa chance ! Alors foncez !

Ensuite, nous découvrons Gaëi Faye et son titre “Respire” en 2020. Le rappeur nous invite à desserrer notre col de chemise, de trouver la cadence et de respirer ! Tout un programme pour se sentir bien dans ses baskets. C’est ensuite au tour de Sniper de nous inspirer et de nous dire de ne pas lâcher, de s’accrocher quoi qu’il arrive avec son titre “Gravé dans la roche” de 2003. En tournant la page, nous voilà avec Soprano et son titre Hiro qui regrette de ne pas avoir fait tout ce qu’il voulait. Ce titre invitera le jeune enfant à suivre ses rêves.

Puis votre enfant découvrira l’incontournable I AM avec son hit “Nés sous la même étoile” qui prône que tout le monde est nés sous la même étoile mais que malheureusement personne ne joue avec les mêmes cartes. Certains s’en sortiront mieux que d’autres, et que tout dépend des cartes qui ont été distribués lors de la naissance. Ce titre ne nous rajeunit pas mais c’est un incontournable du rap. On finira cette découverte du rap français avec Keny Arkana et son titre “Fille du vent” qui scande d’être libre comme l’air et libre comme le vent.

L’album sonore “Mes premiers airs de Rap Français” invite le jeune enfant à être libre et vivre sa vie comme il l’entends et que ce n’est pas parce qu’il y a des difficultés qu’il ne peut pas les surmonter. Un album plein de tolérance et d’espoir.

