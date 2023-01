Qu’est-ce que la mode éthique ?

L’industrie du textile fait partie de celles qui contribuent grandement à la destruction de la planète. Conscients des enjeux, de nombreux consommateurs privilégient les habitudes respectueuses de l’environnement. De ce fait, la mode éthique est de plus en plus tendance. Il s’agit des vêtements conçus dans le respect de la planète. Qu’est-ce que c’est concrètement ? Quels sont les facteurs de la mode éthique ? Quels sont ses avantages ? Découvrez ici toutes les réponses à ces interrogations.

La classification de la mode éthique

Également appelée mode durable, mode écoresponsable ou encore slow fashion, la mode éthique désigne l’usage des méthodes respectueuses de l’environnement dans la création de vêtements et accessoires comme les robes, pantalons, t-shirts, chaussettes, sacs à dos et baskets. Ce concept peut être aussi clarifié comme une véritable alternative à la mode classique, la fameuse fast fashion, qui elle, contribue à la pollution de la planète. Ce substitut à la mode classique sur fairytale permet aux consommateurs d’adopter des vêtements éco-responsables pour toutes leurs occasions (sports, sorties, etc.). fairytale c’est un super e-shop de mode pour femme mais pas n’importe quelle mode, une mode éthique, bio et stylée ! Robes longues à bretelles, jupes fendues, culottes à dentelles, tops en lin ou veste en velours côtelé… chez fairytale plus de 6000 références de vêtements responsables et durables sont disponibles pour vous habiller de la tête aux pieds ! Made in France, bio, végan, engagement associatif, usines certifiées…choisissez votre critère responsable et trouvez le vêtement de vos rêves !

Les facteurs de la mode éthique

La mode éthique et écologique vise non seulement à réduire les impacts de l’industrie du textile sur la planète, mais aussi sur les hommes (les travailleurs et la population). Il s’agit d’un ensemble de procédés qui se base sur plusieurs facteurs. D’abord, les acteurs de la mode éthique utilisent uniquement des matières écoresponsables (le lin, le chanvre, le coton, le tencel, l’upcycling,les fibres recyclées, le modal, le bloom foam etc.) pour la conception des vêtements.

Ensuite, la mode éthique évite l’usage des produits toxiques et chimiques dans la culture et la transformation des vêtements. Cette mode durable met enfin l’accent sur un transport plus écologique et un meilleur traitement des travailleurs. En effet, ces derniers doivent travailler dans les meilleures conditions (salaire décent, horaire convenable, égalité des sexes, sécurité au travail, pas de travail d’enfant, sécurité etc.). Par ailleurs, plusieurs labels existent de nos jours pour s’assurer qu’une production est bien éthique. Les connaissez vous? Les labels les plus fiables et reconnus dans la mode éthique sont les labels et certifications : GOTS, fairtrade, OCS100, Oeko-tex standard 100, Fair wear foundation, PETA, GRS. Avec ces labels sur l’étiquette de votre vêtement, vous avez la garantie que votre robe, jupe ou t-shirt est vraiment responsable et éthique.

Les avantages de la mode éthique

Les avantages de la mode éthique sont multiples. D’une part, elle permet de réduire la consommation des ressources naturelles (eau, énergie), l’utilisation des produits chimiques et l’émission de gaz à effet de serre. D’autre part, cette mode éco-responsable permet de soutenir le travail local et d’investir dans une mode plus durable. On entend de plus en plus parler de mode durable, mode éco-responsable et slow fashion.. et c’est tant mieux!! Il est temps que les habitudes de consommation changent. Il faut d’une part consommer moins en arrêtant les achats inutiles et également en achetant mieux en se tournant vers des marketplaces comme fairytale. fairytale rassemble aujourd’hui plus de 6000 références écologiques et éthiques, de quoi vous constituer une superbe penderie green et responsable pour que vous soyez fières de chaque pièce portée.