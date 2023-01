Les éléments à prendre en compte avant d’utiliser la résine de CBD

Les produits au CBD connaissent un énorme succès ces dernières années. Ils deviennent de plus en plus populaires à mesure que les gens entendent parler de leurs bienfaits potentiels. Le CBD est un composé que l’on trouve dans les plantes de cannabis. Il est utilisé à des fins médicales depuis des années, mais n’est devenu populaire que récemment en raison de l’absence d’effets secondaires et de son efficacité supposée dans le traitement de diverses affections. Il existe de nombreux produits de CBD sur le marché, chacun présentant des spécificités qui lui sont propres. Parmi ces derniers, on retrouve la résine de CBD qui est très appréciée par les consommateurs. Découvrez quels éléments vous devez prendre en compte avant d’utiliser la résine de CBD.

Comment est fabriquée la résine de CBD ?

On distingue deux méthodes de fabrication de la résine de CBD, savoir le tamis et l’ice-o-lator.

La méthode du tamis

Elle est basée sur le chauffage du pollen et son objectif principal est de séparer physiquement les cannabinoïdes des terpènes présents dans les fleurs par une filtration effectuée à l’aide de tamis de différentes tailles. Plus les mailles du tamis sont fines, plus la qualité de la résine sera élevée.

Un bon séchage et une bonne décomposition des fleurs de CBD optimisent le processus. Il est fortement recommandé de mélanger manuellement le skuff pendant au moins 5 minutes après la récupération des trichomes. Plus le pollen est exposé à la chaleur, plus sa couleur est foncée et son effet est concentré. Pour en savoir plus sur la résine de CBD, n’hésitez pas à consulter le site d’une boutique de produits de CBD de qualité.

L’ice-o-lator

Cette technique repose sur le même principe, mais n’utilise pas le même élément. En effet, ici, c’est le froid plutôt que la chaleur qui permet de séparer les trichomes des fleurs. Les fleurs de CBD sont pour cela effritées puis congelées pendant 48 heures. Elles sont par la suite mises dans un récipient contenant de l’eau et des glaçons. Il faut ensuite séparer à nouveau l’eau de la résine en se servant de différents maillages. Cela améliore la qualité de la résine de CBD.

Que dit la loi française sur la résine de cannabidiol ?

Il y a de plus en plus d’acteurs et de boutiques dans le secteur du CBD en France, mais les entrepreneurs font face à un certain nombre d’obstacles depuis la commercialisation de la molécule. Certaines décisions de justice sur les fleurs, les feuilles et les résines de CBD ont été immédiatement suspendues. Cela attire l’attention des consommateurs sur des informations potentiellement erronées concernant la réglementation en vigueur sur la commercialisation et la consommation de produits à base de CBD. La commercialisation et la consommation de produits à base de CBD sont légales en France, à condition que le produit ait un taux de THC inférieur à 0,2 %.

Conservez toujours la résine de CBD dans un endroit sûr

Divers facteurs tels que l’air provoquent la dégradation de la résine de CBD. Ce dernier altère en effet les terpènes qui sont responsables non seulement de la saveur, de l’odeur, mais aussi des effets de la résine. Il y a également la température qui peut impacter les effets ainsi que la texture du produit. Pour ceux qui en prennent régulièrement, la résine peut se conserver dans un bocal. Si vous consommez le produit moins souvent, alors vous pouvez le congeler ou le placer sous vide. Toutefois, la première option peut mouiller la résine et favoriser la formation de moisissures.

Quant à la seconde méthode, elle doit être réalisée avec modération. Il est possible d’utiliser un humidificateur pour maintenir une humidité adéquate dans le pot de conservation. De plus, vous devez choisir un endroit adapté pour garder la résine de CBD. Il est recommandé de choisir un lieu assez sombre comme un placard. Évitez les pièces chaudes, car le CBD est sensible aux grandes variations de température. Par conséquent, optez pour une pièce bien ventilée et pas trop chaude. Dans tous les cas, il est essentiel de conserver la résine de CBD hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Comment utiliser la résine de CBD correctement ?

Il existe différentes méthodes d’utilisation de la résine de CBD.

Par ingestion

Si vous effectuez des recherches sur internet, vous trouverez plusieurs recettes de cuisine qui vous apprendront à intégrer la résine de CBD dans des aliments, tels que des pâtisseries par exemple. Lors de l’ingestion de résine CBD, il faut en général des dizaines de minutes pour que les effets du cannabidiol se fassent sentir, car le produit doit être digéré par l’organisme. Il mettra aussi pas mal de temps à se dissiper. Cette méthode ne présente aucun risque spécifique pour votre santé. Cependant, si c’est votre première fois, nous vous conseillons de commencer par une petite quantité et d’augmenter progressivement la dose.

Par vaporisation

Une autre méthode de consommation de la résine de CBD est la vaporisation. Celle-ci implique l’usage d’un vaporisateur, un appareil pouvant chauffer la résine à des températures entre 160 et 220 degrés. Cette option est différente de la combustion, car elle produit de la vapeur qui contient des terpènes et des cannabinoïdes que vous pourrez inhaler par la suite. Les effets du cannabidiol se font sentir immédiatement parce qu’il est absorbé très rapidement par le système respiratoire. Cette méthode est beaucoup plus saine que la combustion de résine, car elle ne produit pas de composés nocifs pour la santé.

Par infusion

L’infusion est également un excellent moyen de profiter des bienfaits potentiels de la résine de CBD. Pour commencer, broyez la résine tout en évitant qu’elle soit complètement poudreuse. Ensuite, il faut faire bouillir 1/2 litre d’eau dans une théière. Lorsque l’eau devient bouillante, ajoutez de la matière grasse comme du beurre ou de l’huile de noix de coco et laissez-la fondre complètement. L’ajout de cette substance grasse agit comme ingrédient actif pour les cannabinoïdes qui pourront se répartir plus facilement dans le thé.

Ajoutez ensuite la résine de CBD et laissez bouillir pendant 7 à 10 minutes en remuant de temps en temps. Après une dizaine de minutes, la résine doit être bien infusée. Retirez la préparation du feu et filtrez la résine de votre thé. Votre résine est ainsi infusée et prête à être dégustée. Les additifs sucrés tels que le miel et le sucre sont des options populaires pour adoucir la forte saveur de la résine de CBD. Vous avez également la liberté d’ajouter de la cannelle, du lait ou du citron à votre infusion de résine au CBD.

Les possibles effets secondaires de la résine de cannabidiol

Les effets secondaires les plus signalés par les consommateurs de CBD sont notamment la somnolence, la bouche sèche, la diminution de l’appétit, les nausées ou encore la fatigue.

La somnolence

L’un des effets secondaires courants de l’utilisation de la résine de CBD est la somnolence. Le CBD est un produit populaire avant le coucher en raison de ses propriétés relaxantes et anti-insomnies. Par conséquent, cet effet secondaire est considéré comme bénéfique pour ceux qui ont du mal à dormir.

La bouche sèche

La résine de CBD peut rendre votre bouche et vos yeux secs. Cet effet secondaire est plus probable avec le THC, mais il peut aussi survenir avec les produits CBD. Cette sensation peut être rapidement apaisée avec un verre d’eau.

La perte d’appétit

Le CBD est connu pour agir sur les niveaux de sérotonine, et donc sur les fringales qu’il provoque. Si on ne peut pas encore dire qu’il a un fort effet sur l’appétit, on ne peut nier qu’il provoque cette sensation de perte d’appétit chez certains consommateurs.

La fatigue

La fatigue est un effet secondaire du CBD et est couramment ressentie par les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique. Il peut alors arriver que celles-ci se sentent très fatiguées après avoir consommé un produit au CBD. Pour éviter les effets secondaires de la résine de CBD, il est recommandé de commencer la consommation par de petites doses légères. De même, choisissez un fournisseur de confiance qui pourra vous fournir des informations claires sur la composition et la provenance des produits.