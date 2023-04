Une nouvelle édition de Tous les oiseaux d’Europe vient de paraître chez Delachaux et Niestlé. Frédéric Jiguet et Aurélien Audevard, deux passionnés d’ornithologie nous proposent le guide de terrain et de référence le plus complet pour identifier les oiseaux.

LE GUIDE

Cette édition suit la nouvelle classification utilisée par la Birdlife International, qui tient compte des dernières recherches en matière d’évolution des oiseaux. Les grandes nouveautés de ce livre sont : davantage d’espèces présentées, un format plus grand, et de plus grandes photos.

Pour chaque espèce, une description est donnée, ainsi que des informations sur sa voix, son habitat et sa distribution. (plus de 800 cartes) En regard, on trouve des photos de l’oiseau autour duquel des flèches de pointage signalent les caractéristiques spécifiques à observer.

Des doubles pages thématiques expliquent les identifications les plus complexes. Comment différencier les adultes chez les goélands. Ou alors, découvrir les tailles relatives des oiseaux marins en mer.

AVIS

Tous les oiseaux d’Europe est la référence pour tous ceux qui veulent pouvoir identifier les oiseaux dans leur jardin ou lors de promenades. Le guide se lit facilement, y compris par les enfants. Son contenu exhaustif en fait un ouvrage unique. Facile à transporter, c’est un cadeau à offrir à tous les amateurs d’ornithologie.