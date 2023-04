Happy End – L’Enfer, c’est les autres

L’Enfer, c’est les autres est le deuxième tome de la série Happy End, des éditions Le Lombard, paru en avril 2023. Une bande dessinée d’Olivier Jouvray et Benjamin Jurdic, qui présente un récit d’anticipation entre aventure et action, qui interpelle et fait sourire.

Dans la maison de campagne, tout le monde se met au lit. Chacun tente de se rassurer, en espérant que tout se passera bien par la suite. Dans la nuit, certains ronflent, empêchant d’autres de dormir ! Annette semble somnambule, tandis que le vieux Jean-Edme se lève pour aller pisser dans un seau, en rouspétant ses guiboles qui n’arrêtent pas de trembler. Au matin, tout le monde se retrouve dehors, pour le petit déjeuner. Enfin presque, car Ugo constate que tout le monde n’est pas encore présent et tape sur des gamelles pour réveiller la maisonnée. Dans leur lit, certains membres du petit groupe enragent ! Il tente de se reprendre, expliquant qu’il faut se mettre dans l’ambiance, car ils vivent des moments compliqués. Peu de temps après, tout le monde se réunit pour lister les tâches à faire, afin de survivre.

Alors que chacun veut définir des priorités, il semble difficile de se mettre d’accord. Il va falloir faire des inventaires, créer un potager, vérifier l’eau et l’électricité, mais aussi assurer la sécurité de la propriété. Tous les personnages sont plus ou moins sur les nerfs, ne sachant pas réellement par quoi commencer, et éviter que les femmes fassent toujours les mêmes tâches. Les adolescents veulent aussi faire attendre leur voix, mais cela semble aussi difficile. Ainsi, la bande dessinée va plus mettre ces personnages en danger et à cran ! La sécurité, la défense, la raison et l’entente sont au cœur de ce récit plutôt bien rythmé, amusant et haletant. Les personnages sont attachants, drôles et de toutes générations, offrant des situations et volontés diverses et riches. Le dessin reste plaisant et moderne, avec un trait fluide et plutôt rond.

L’Enfer, c’est les autres est le deuxième tome de la série d’anticipation Happy End, des éditions Le Lombard. Un album rythmé et amusant, riche et intéressant, proposant de suivre la suite des aventures mouvementées d’un groupe de gens face à la crise…

