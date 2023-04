Un grand classique shonen sci-fi, magnifiquement réédité en édition spéciale, avec ce cinquième opus à retrouver depuis le 29 avril 23 aux Éditions Glénat Manga.

Le décor :

Neon Genesis Evangelion Volume 5

La dernière attaque a sérieusement entamé la confiance de chacun. Les jeunes pilotes dès E.V.A sont en pleine remise en question. Le fait qu’ils aient été choisis, puis embringués dans cette aventure, les a complètement coupés de leur famille. Un cocon nécessaire pour leur développement affectif, dont ils manquent terriblement. Aussi, certains souvenirs ressurgissent parfois, aussi douloureux soient-ils, comme pour Asuka qui aurait aimé avoir la reconnaissance de sa mère. Tout cela est tellement loin qu’elle ne sait même pas si ces souvenirs sont réels. Autre fait étrange, leur rapport aux E.V.A et aux Anges semble avoir un certain impact sur leurs cerveaux…

Quant à Shinji, fortement impacté par la perte de l’un de ses camarades, il refuse de retourner suivre les cours. Il n’arrive pas à faire face à cette vie, qui continue malgré tout. Aussi décide-t-il de s’aérer au milieu des ruines à la surface.

Tandis que le jeune pilote sombre dans un « spleen » profond, un jeune chaton perdu apparaît à ses pieds. Et ce n’est pas la seule surprise de sa journée. Alors qu’il cherche comment réconforter le petit animal, il entend une mélodie se dégager juste au milieu de cette ville détruite.

En s’approchant prudemment, il remarque le musicien mystérieux, concentré sur les touches d’un vieux piano. Mais qui est donc ce garçon éblouissant, apparaissant dans un rayon de soleil qui transperce le désespoir environnant, pour éclairer ce moment « magique » ?

Cette vision apaisante n’est que de courte durée. Après un bref échange d’introduction, ce nouvel arrivant met fin à la vie du jeune chat que vient de trouver Shinji…

Le point sur le manga :

Ce cinquième opus de Neon Genesis Evangelion est particulièrement troublant ! Déjà avec l’arrivée de ce nouveau protagoniste, aussi étrange, que cruel. Son apparition remet en question toutes les relations affectives et/ou amoureuses des protagonistes déjà en place.

L’entièreté de ce tome se base sur la confiance, les souvenirs, et les étranges « connexions » qui lient chacun des protagonistes : aux autres, mais aussi à leur E.V.A, et aux Anges. Les échanges entre pilotes sont plus sérieux et éprouvants. L’avancement du récit devient de plus en plus intrigant. (surtout pour ceux qui n’ont pas vu l’anime) . Yoshiyuki Sadamoto mélange drames, mystères, IA perfectionnée et vérités dévoilées, en toute agilité et paradoxe ! L’univers stylé/scifi, soigné, sobre, épuré, et pourtant un scénario habile et riche. Les graphismes inter-épisode noir et blanc et couleurs : élégants, subtils, mais aussi sexy. Comme l’ex-libris collector de cette sublime perfect édition aux éditions Glénat manga.

La conclusion :

On sent que la fin approche. Plus que deux volumes pour clôturer cette saga « avant-garde » rééditée dans son plus bel apparat aux Éditions Glénat ! Neon Genesis Evangelion Volume 5 démultiplie les différents liens de ses personnages à fleur de peau. L’atmosphère tend tout au long de la lecture sur le paradoxe : humanité/sentiment/sensibilité et/ou IA/mécanisme/austérité. Une confrontation qu’il nous tarde de découvrir dans les deux derniers volumes de ce shonen !!!!