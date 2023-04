ATOL x Timberland : Nouvelle collection de lunettes écoresponsables

L’année dernière, je vous présentais la collection d’Atol x Timberland, séduite par les lunettes de soleil et l’engagement de la marque auprès de l’environnement. Bonne nouvelle, les opticiens ont décidé de renouveler leur collaboration en proposant des lunettes écoresponsables, modernes et intemporelles à la fois, pile dans l’esprit de la marque Timberland.

ATOL : Bien voir, Bien Être

Atol est une enseigne bien connue du monde de l’optique. Le mot d’ordre des opticiens Atol : « la priorité aux bien-être visuel ». Et c’est ce qu’ils s’attellent à faire depuis 1970. Ils travaillent chaque jour à proposer des solutions visuelles adaptées au diagnostic de chacun. Pour autant, Atol a compris l’importance de l’esthétisme en collaborant avec de jolies marques, telles que Vogue, Ray-Ban, Marboussin, Burberry, Gucci et bien sûr Timberland. En bref, Atol fait en sorte que les lunettes deviennent un véritable accessoire de mode, et cela a toute son importance lorsqu’on sait que beaucoup de personnes sont encore réticentes à porter des lunettes.

Timberland chez ATOL, cela donne quoi ?

Adepte d’Atol depuis plusieurs années, j’avais envie de vous parler de cette nouvelle collection de lunettes de soleil pour homme. Elle s’appelle « Earthkeepers » et elle va plaire à un plus grand nombre. Atol a soigné son expertise en proposant des verres polarisés et un traitement anti-reflet. Les looks sont super sympas, le style des montures est suffisamment varié, facile donc de trouver son bonheur. On retrouve bien le nouvel engagement d’Atol auprès de la planète, car plus de 60 % de la collection contient des matériaux biosourcés, composés d’huile de ricin, une ressource renouvelable.

Une bonne idée de cadeau pour la Fête des pères

Alors que la Fête des pères approche à grands pas, je me suis dit que cela pourrait faire une bonne idée de cadeau. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel d’Atol pour découvrir tous les modèles. Cette année, j’ai été surprise par le large choix en termes d’esthétisme, de couleur et de forme. J’ai notamment aimé que les marques proposent des modèles plus audacieux : montures transparentes, écailles, branches en dehors du style de la monture, etc. Soit, des lunettes tendances qui s’adaptent à tous les âges et qui feront leur petit effet.

Et parmi celles que j’ai préférées, il y a la solaire aviateur (TB9292) en métal gris foncé brillant. Je trouve que les modèles aviateurs sont très sympas et bien appréciés des hommes en général. D’autres formes plus rondes sont aussi disponibles, notamment la solaire ronde argentée (TB9284) qui est super belle. Des carrées sont également proposées, avec une préférence sur la solaire (TB9280H) à la couleur originale gris/vert, et ce détail en métal en début de branche.

ATOL ONEO : la vue 100 % d’origine française

J’avais envie de faire une parenthèse pour vous parler d’ONEO et le pack « Vue française » qui propose une fabrication 100 % française, mettant à l’honneur les artisans et industriels français. Et ça, on adore ! Le pack contient : une paire de lunettes de vue ONEO, des verres de la marque ANAXIO toute option, la possibilité d’un paiement sur 10 mois. Tout cela, dans une qualité premium à des prix abordables. Pour découvrir la collection, rendez-vous ICI.

Atol x Timberland a réussit à me surprendre une nouvelle fois. Je ne m’attendais pas à une telle diversité dans les modèles proposés. Les hommes vont aimer porter ces lunettes, un peu comme un accessoire qui finirait de parfaire leur tenue.

Je vous rassure, les femmes ne seront pas en reste, puisque les opticiens proposent aussi une belle collection pour elles. Enfin, ils ont même pensé aux enfants, d’ailleurs je vous conseille de découvrir les lunettes de soleil Ray-Ban Junior qui sont canons !

Plusieurs paires de lunettes pour les enfants Ray-Ban